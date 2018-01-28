Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 28 января

Программа «Чудо техники» представляет пятерку самых интересных новостей недели из мира науки и технологий.

5. Сонный гаджет



Чтобы лучше выспаться и встать полным энергии, известный голландский производитель электроники предлагает применить свой новый гаджет, который выглядит как повязка на лоб. На самом деле внутри нее спрятаны датчики, которые фиксируют вхождение пациента в фазу поверхностного сна и всячески стараются его углубить. В частности, при помощи встроенных динамиков устройство проигрывает специально разработанные негромкие звуки. Они усиливают медленные мозговые волны, характерные для глубокого сна. Производитель уверяет, что повязка позволила улучшить самочувствие 70 процентам тестировавших ее людей.



4. Пуховик + кирпич = ?



Новый супертеплый строительный материал разработали инженеры из Швейцарии. Они взяли пустотелый кирпич и заполнили пространство в нем аэрогелем — который применяется, в частности, в производстве современных курток. Измерения показали, что такой наполнитель по сравнению с другими существующими улучшает показатели на 30 процентов, а если сравнивать с простым кирпичом, то аэрогелевый теплоизолирует в восемь раз лучше. Цена нового материала пока, впрочем, гораздо выше средней. Так что первыми его применят, видимо, люди с достатком.



3. Носами младенцев



Исследователи из США и Финляндии поставили необычный опыт, чтобы изучить, чем дышат младенцы. Когда ребёнок только начинает ползать, он много времени проводит в районе пола, и чем же это грозит? В ходе опыта специально сконструированный «робомалыш» имитировал движения ребенка (особенно хлопки руками), а датчики анализировали воздух в районе головы. Были протестированы пять покрытий из реальных домов, и выяснилось, что малыш вдыхает в среднем в четыре раза больше биомусора (бактерий, пыли, частичек кожи), чем взрослый, просто гуляющий по такому же ковру. Впрочем, немедленно убирать все ковры ученые не советуют — последние исследования показывают, что контакт с грязью нужен для развития иммунитета ребенка, а те дети, которые росли в домах с собаками, реже болеют аллергией и астмой.



2. Уборщицы не нужны?



Крупнейшая в мире американская сеть супермаркетов готовится заменить уборщиков-людей на роботов. К роботам-пылесосам мы уже привыкли, но здесь искусственным интеллектом оснастили куда более мощные и крупные машины для мойки полов. Первый раз по нужному маршруту машину должен провести человек, система запомнит путь и дальше будет находить его сама -при помощи датчиков, камер и сенсоров пространства (лидаров). Робот, как показали первые тесты, успешно избегает препятствий и очень терпеливо ждет, пока пройдут люди.



1. Клонируют всех



Ученые из Китая приблизили тот день, когда клонируют человека. Они впервые успешно применили на обезьянах тот же, только улучшенный метод, которым в свое время генетики сотворили овечку Долли. Два клона — одинаковые детеныши яванской макаки — были получены при помощи переноса ядра из соматической клетки в яйцеклетку с введением микроРНК и дополнительной стимуляцией электротоком для имитации оплодотворения. Обе вполне здоровы, их развитие соответствует возрасту. Раньше этот метод у приматов использовать не удавалось, и приходилось применять другие, более сложные. Теперь же китайские исследователи внесли усовершенствования, которые, судя по всему, теоретически позволяют клонировать точно так же и человека. Весь вопрос в том, какая страна станет первой, где ученым разрешат это сделать.