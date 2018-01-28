Российских военных оснастят боевыми экзоскелетами

Центральный
научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) сообщил об испытаниях опытных образцов боевых экзоскелетов.
Как сообщил «Интерфаксу» директор ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех») Дмитрий Семизоров, в недалеком будущем боевые экзоскелеты станут неотъемлемой частью экипировки российских военнослужащих.
При этом Семизоров отметил, что в настоящее время образцы как отечественных, так и зарубежных экзоскелетов пока еще далеки от совершенства.
При этом «пассивные» экзоскелеты российского производства (те, которые не обладая автономными аккумуляторами, уменьшают весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя) сегодня уже «обкатываются» саперами, помогая облегчить вес защитного снаряжения.
Создание же активных экзоскелетов в настоящий момент тормозится отсутствием автономного источника энергии нужных характеристик, отмечают в ЦНИИТОЧМАШ.
При этом Семизоров отметил, что в настоящее время образцы как отечественных, так и зарубежных экзоскелетов пока еще далеки от совершенства.
При этом «пассивные» экзоскелеты российского производства (те, которые не обладая автономными аккумуляторами, уменьшают весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя) сегодня уже «обкатываются» саперами, помогая облегчить вес защитного снаряжения.
Создание же активных экзоскелетов в настоящий момент тормозится отсутствием автономного источника энергии нужных характеристик, отмечают в ЦНИИТОЧМАШ.
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