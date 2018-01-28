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    Пострадавших на сгоревшей на острове Ольхон турбазе эвакуировали вертолетами

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    • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
    Пострадавших на сгоревшей на острове Ольхон турбазе эвакуировали вертолетами

    Пострадавших на сгоревшей на острове Ольхон турбазе эвакуировали вертолетами

    Пострадавших на сгоревшей на острове Ольхон турбазе эвакуировали вертолетами
  • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

    • Пятерых пострадавших в результате пожара на турбазе в поселке Хужир байкальского острова Ольхон доставили вертолетом санавиации в Иркутск.

    Одного пострадавшего доставят в травматологический центр первого уровня областной клинической больницы, остальных четырех человек — в третью городскую больницу, сообщили в Минздраве Иркутской области.

    Всего на пожаре пострадали семь человек, в том числе двое граждан Республики Корея получили переломы, местная жительница — ожоги 2-й и 3-й степени. Двое погибли, их личности устанавливают.

    Пожар на турбазе «Дарьяна» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января, площадь составила 100 кв. метров. На базе находились 34 человека, в том числе 8 граждан Южной Кореи и 24 гражданина Китая, в сгоревшем доме — 16 человек.

    На месте возгорания работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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