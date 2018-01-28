Пострадавших на сгоревшей на острове Ольхон турбазе эвакуировали вертолетами

Пятерых пострадавших в результате пожара на турбазе в поселке Хужир байкальского острова Ольхон доставили вертолетом санавиации в Иркутск.
Одного пострадавшего доставят в травматологический центр первого уровня областной клинической больницы, остальных четырех человек — в третью городскую больницу, сообщили в Минздраве Иркутской области.
Всего на пожаре пострадали семь человек, в том числе двое граждан Республики Корея получили переломы, местная жительница — ожоги 2-й и 3-й степени. Двое погибли, их личности устанавливают.
Пожар на турбазе «Дарьяна» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января, площадь составила 100 кв. метров. На базе находились 34 человека, в том числе 8 граждан Южной Кореи и 24 гражданина Китая, в сгоревшем доме — 16 человек.
На месте возгорания работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Всего на пожаре пострадали семь человек, в том числе двое граждан Республики Корея получили переломы, местная жительница — ожоги 2-й и 3-й степени. Двое погибли, их личности устанавливают.
Пожар на турбазе «Дарьяна» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января, площадь составила 100 кв. метров. На базе находились 34 человека, в том числе 8 граждан Южной Кореи и 24 гражданина Китая, в сгоревшем доме — 16 человек.
На месте возгорания работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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