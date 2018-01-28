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    Российский лыжник скончался во время чемпионата в США

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    • Фото: runrace.ru
    Российский лыжник скончался во время чемпионата в США

    Российский лыжник скончался во время чемпионата в США

    Российский лыжник скончался во время чемпионата в США
  • Фото: runrace.ru

    • Российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов, который проходил в американском штате Миннесота.

    Как рассказали очевидцы, 54-летний спортсмен упал навзничь, когда до финиша оставалось всего несколько километров. Причина смерти Андрея Шамшурина пока не установлена.

    Инцидент произошел 26 января, в последний день Чемпионата мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018, который стартовал 19 января. В соревнованиях принимали участие мужчины и женщины старше 30 лет любого спортивного разряда. Россиянин Шамшурин бежал на дистанции 40 километров, сообщает издание «Лыжный спорт».

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