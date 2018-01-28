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    В Петербурге в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили салют. Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, история, памятные даты, пиротехника. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили салют

    В Петербурге в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили салют

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    • Фото: andrian_volodin / instagram.com
    В Петербурге в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили салют

    В Петербурге в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили салют

    В Петербурге в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили салют
    • Фото: andrian_volodin / instagram.com

      • В Санкт-Петербурге тысячи зрителей увидели в небе над Невой праздничный фейерверк, приуроченный к 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

      Ради яркого шоу в Северную столицу перебросили отдельный гвардейский батальон из Москвы. Всего дали более 3 тысяч выстрелов.

      Пресс-служба Западного военного округа: «Орудия Западного военного округа дали 30 залпов. „Рубин“, „Мальва“, „Ассоль“ и еще более 70 видов фейерверочных изделий озарили ночное небо Санкт-Петербурга огненной феерией».

      Первый залп был посвящен 74-й годовщине снятия блокады, второй — славе русского оружия.

      Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года. По разным данным, за время осады города от голода, холода, бомбежек и обстрелов погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек.

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