В Петербурге в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили салют

В Санкт-Петербурге тысячи зрителей увидели в небе над Невой праздничный фейерверк, приуроченный к 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Ради яркого шоу в Северную столицу перебросили отдельный гвардейский батальон из Москвы. Всего дали более 3 тысяч выстрелов.



Пресс-служба Западного военного округа: «Орудия Западного военного округа дали 30 залпов. „Рубин“, „Мальва“, „Ассоль“ и еще более 70 видов фейерверочных изделий озарили ночное небо Санкт-Петербурга огненной феерией».



Первый залп был посвящен 74-й годовщине снятия блокады, второй — славе русского оружия.



Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года. По разным данным, за время осады города от голода, холода, бомбежек и обстрелов погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек.

