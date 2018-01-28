Бобслеист Касьянов рассказал о прерванных из-за слушаний в CAS тренировках

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Женеве завершил слушания по апелляциям российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.
В последний день состоялось рассмотрение апелляций наших бобслеистов.
Александр Касьянов, бобслеист: «Подготовку прервали, сейчас приехали на выходные, завтра продолжаем дальше. Мы возвращаемся в Москву готовиться к Олимпиаде».
Александр Зубков, президент Федерации бобслея России: «Будем делать работу, чтобы наша сборная выступила достойно на Олимпийских играх и показала свое лицо».
Спортивный арбитражный суд в итоге рассмотрел апелляции 39 российских спортсменов. Все заседания проходили в закрытом режиме. Решения по атлетам ожидаются к 30 января.
Допуск к Играм, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, получили бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева, скелетонисты Никита Трегубов, Владислав Марченков.
Александр Касьянов, бобслеист: «Подготовку прервали, сейчас приехали на выходные, завтра продолжаем дальше. Мы возвращаемся в Москву готовиться к Олимпиаде».
Александр Зубков, президент Федерации бобслея России: «Будем делать работу, чтобы наша сборная выступила достойно на Олимпийских играх и показала свое лицо».
Спортивный арбитражный суд в итоге рассмотрел апелляции 39 российских спортсменов. Все заседания проходили в закрытом режиме. Решения по атлетам ожидаются к 30 января.
Допуск к Играм, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, получили бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева, скелетонисты Никита Трегубов, Владислав Марченков.
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