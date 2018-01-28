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    Совбез ООН назвал атаку террориста-смертника в Кабуле «чудовищной» и «подлой». Афганистан, ООН, Париж, Франция, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСовбез ООН назвал атаку террориста-смертника в Кабуле «чудовищной» и «подлой»

    Совбез ООН назвал атаку террориста-смертника в Кабуле «чудовищной» и «подлой»

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    Совбез ООН назвал атаку <nobr>террориста-смертника</nobr> в Кабуле «чудовищной» и «подлой»

    Совбез ООН назвал атаку террориста-смертника в Кабуле «чудовищной» и «подлой»

    Совбез ООН назвал атаку <nobr>террориста-смертника</nobr> в Кабуле «чудовищной» и «подлой»
    • Фото: Associated Press © 2018, Rahmat Gul

      • В афганской столице жертвами нападения террориста-смертника стали 95 человек, 163 получили ранения. Боевик накануне подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Совет безопасности ООН осудил атаку и назвал ее «чудовищной» и «подлой».

      Совбез ООН выразил соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, назвал нападение «чудовищным» и «подлым» и призвал привлечь к правосудию виновных в трагедии и причастных к организации нападения, ответственность за которое взяло на себя движение «Талибан».

      Из заявления Совета безопасности ООН: «Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию, а также призвали все государства активно сотрудничать с правительством Афганистана и другими заинтересованными властями в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и резолюций Совета безопасности».

      Совбез ООН напомнил о том, что теракты являются преступлением и никакими мотивами не могут быть оправданы, и призвал государства всеми средствами бороться с терроризмом при соблюдении международных норм, в том числе прав человека.

      Сегодня в полночь Эйфелева башня погасила свои огни на час в память о жертвах кабульской атаки. Как написала на своей официальной странице в Twitter мэр французской столицы, этим символическим жестом Париж высказал солидарность с жителями Афганистана.




      Кровавый теракт в Кабуле произошел в субботу вечером вблизи правительственного квартала. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан». А десятью днями ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли утверждала, что «политика США в отношении Афганистана работает», и допускала возможность проведения переговоров с движением «Талибан» в ближайшем будущем.

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