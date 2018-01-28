Премьер Польши назвал Россию одной из самых серьезных угроз

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает Россию наиболее опасной угрозой для своей страны.
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Такое заявление Моравецкий сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши. «Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», — отметил политик.
Кроме того, Моравецкий призвал готовиться к «вторжению» России на Украину.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем. Надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия».
Политик не оставил без внимания и тему проекта газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, «Северный поток — 2» не является бизнес-проектом, его цель — сделать лишними, украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу.
Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против строительства газопровода «Северный поток — 2». Тиллерсон, в частности, предложил Польше сжиженный газ из США.
Кроме того, Моравецкий призвал готовиться к «вторжению» России на Украину.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем. Надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия».
Политик не оставил без внимания и тему проекта газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, «Северный поток — 2» не является бизнес-проектом, его цель — сделать лишними, украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу.
Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против строительства газопровода «Северный поток — 2». Тиллерсон, в частности, предложил Польше сжиженный газ из США.
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