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    В Якутии пьяный отец выбросил из окна десятимесячного ребенка

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    В Якутии пьяный отец выбросил из окна десятимесячного ребенка

    В Якутии пьяный отец выбросил из окна десятимесячного ребенка

    В Сунтарском районе Якутии нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка.

    По данным регионального Минздрава, ребенок получил серьезные травмы и находится в крайне тяжелом состоянии.

    Из сообщения Минздрава по региону: «Ввиду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок пострадал от действий нетрезвого отца: родитель выбросил ребенка из окна со второго этажа жилого дома».

    Бригада врачей экстренной медицинской помощи эвакуирует малыша в Якутск рейсом санитарной авиации, передает ТАСС.

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