В Якутии пьяный отец выбросил из окна десятимесячного ребенка

В Сунтарском районе Якутии нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка.
По данным регионального Минздрава, ребенок получил серьезные травмы и находится в крайне тяжелом состоянии.
Из сообщения Минздрава по региону: «Ввиду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок пострадал от действий нетрезвого отца: родитель выбросил ребенка из окна со второго этажа жилого дома».
Бригада врачей экстренной медицинской помощи эвакуирует малыша в Якутск рейсом санитарной авиации, передает ТАСС.
Из сообщения Минздрава по региону: «Ввиду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок пострадал от действий нетрезвого отца: родитель выбросил ребенка из окна со второго этажа жилого дома».
Бригада врачей экстренной медицинской помощи эвакуирует малыша в Якутск рейсом санитарной авиации, передает ТАСС.
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