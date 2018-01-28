Полоски для зубов и шапка с наушниками: испытание чудо-товаров

Эксперты оценили свойства полосок для самостоятельного отбеливания зубов, домашнюю прялку для обработки шерсти и шапку с наушниками, которые выдержат снег, холод и активный спорт.
Отбелить зубы уже давно можно не только в кресле у стоматолога, но и дома. Производители предлагают самые разнообразные капы, гели, пластины. Действующее вещество почти везде одно и то же — перекись водорода. С одной стороны, она действительно отбеливает зубы, с другой, при определенной концентрации вредит эмали. Можно ли добиться того же эффекта без нее? Производитель полосок для зубов уверяет, что можно.
Полоски надо приклеить на верхние и нижние зубы, через несколько минут они превратятся в гель, а затем растворятся. Стоит такое средство 2990 рублей. На упаковке нет ни слова о противопоказаниях, зато написано, что можно отбелить эмаль на целых 5 тонов. Но если перекиси нет, то как это возможно?
Наталья Макарова, стоматолог-терапевт: «В любом случае для отбеливания нужен какой-то активный компонент. Это перекисные соединения или перекись водорода, бывает перекись карбамида. В любом случае должно быть действующее вещество».
Производитель туманно сообщает, что главный секрет полосок — кислород. В лаборатории материаловедения НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии никаких активных компонентов, способных выделять кислород и отбеливать зубы, экспертам обнаружить не удалось. Новость как будто плохая, но ведь полоски хотя бы безопасны и для зубов, и для желудка, куда вместе со слюной попадают остатки геля. Но насколько эффективно такое отбеливание?
При использовании полоски все время ломаются, прилипают к пальцам, к тому же оказалось, что одна коробка — это только половина курса. Пришлось докупать еще одну, а это уже почти 6 000 рублей. Через 14 дней осмотр показал, что цвет эмали не изменился
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком» — эти строки Пушкина все помнят. Девицы пряли вручную, а в XXI веке могли бы это делать при помощи машинки. Как уверяет производитель, домашняя электропрялка абсолютно бесшумна и подходит для любых видов шерсти, работает от сети, имеет кнопки включения и смены направления закручивания нити. Цена — от 4000 рублей.
С помощью рычажка, который меняет направление, можно сплести вместе две нити. Так, например, делается меланжевая пряжа из разных цветов. В целом рукодельницы довольны, но им не нравится отсутствие педали, которую заменяет кнопка. Когда руки заняты, неудобно отвлекаться на рычажки. Прялка пригодна для работы, в домашних условиях и небольшого количества шерсти. Если есть большое желание научиться прясть, устройство может стать помощником. Ждать от него многого не стоит.
Многие люди не представляют жизни без наушников. Вполне логично, что для холодных стран сделали шапку со встроенной музыкой, чтобы и не мерзнуть, и наслаждаться. Производитель обещает исключительное качество звука благодаря ультратонким наушникам немецкого производства, которые вынимаются перед стиркой. Есть модели из разных тканей, с микрофоном, проводами и без. Подключается устройство к телефону по Bluetooth, заряжается через USB-провод.
Выяснилось, что частотные характеристики у наушников хорошие, хотя заявленная верхняя граница в 20 килогерц — это преувеличение. В инструкции написано, что наушники способны работать на полной громкости 8 часов подряд. Это действительно так, подзарядка потребовалась именно через такое время. Шапка прошла и зимние испытания. От снега она промокла, но наушники работали. Не возникло с ними проблем и у профессиональных сноубордистов. Правда лютых морозов гаджет не выдержал, но производители этого и не обещали. Подробности — в материале программы «Чудо техники».
Полоски надо приклеить на верхние и нижние зубы, через несколько минут они превратятся в гель, а затем растворятся. Стоит такое средство 2990 рублей. На упаковке нет ни слова о противопоказаниях, зато написано, что можно отбелить эмаль на целых 5 тонов. Но если перекиси нет, то как это возможно?
Наталья Макарова, стоматолог-терапевт: «В любом случае для отбеливания нужен какой-то активный компонент. Это перекисные соединения или перекись водорода, бывает перекись карбамида. В любом случае должно быть действующее вещество».
Производитель туманно сообщает, что главный секрет полосок — кислород. В лаборатории материаловедения НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии никаких активных компонентов, способных выделять кислород и отбеливать зубы, экспертам обнаружить не удалось. Новость как будто плохая, но ведь полоски хотя бы безопасны и для зубов, и для желудка, куда вместе со слюной попадают остатки геля. Но насколько эффективно такое отбеливание?
При использовании полоски все время ломаются, прилипают к пальцам, к тому же оказалось, что одна коробка — это только половина курса. Пришлось докупать еще одну, а это уже почти 6 000 рублей. Через 14 дней осмотр показал, что цвет эмали не изменился
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком» — эти строки Пушкина все помнят. Девицы пряли вручную, а в XXI веке могли бы это делать при помощи машинки. Как уверяет производитель, домашняя электропрялка абсолютно бесшумна и подходит для любых видов шерсти, работает от сети, имеет кнопки включения и смены направления закручивания нити. Цена — от 4000 рублей.
С помощью рычажка, который меняет направление, можно сплести вместе две нити. Так, например, делается меланжевая пряжа из разных цветов. В целом рукодельницы довольны, но им не нравится отсутствие педали, которую заменяет кнопка. Когда руки заняты, неудобно отвлекаться на рычажки. Прялка пригодна для работы, в домашних условиях и небольшого количества шерсти. Если есть большое желание научиться прясть, устройство может стать помощником. Ждать от него многого не стоит.
Многие люди не представляют жизни без наушников. Вполне логично, что для холодных стран сделали шапку со встроенной музыкой, чтобы и не мерзнуть, и наслаждаться. Производитель обещает исключительное качество звука благодаря ультратонким наушникам немецкого производства, которые вынимаются перед стиркой. Есть модели из разных тканей, с микрофоном, проводами и без. Подключается устройство к телефону по Bluetooth, заряжается через USB-провод.
Выяснилось, что частотные характеристики у наушников хорошие, хотя заявленная верхняя граница в 20 килогерц — это преувеличение. В инструкции написано, что наушники способны работать на полной громкости 8 часов подряд. Это действительно так, подзарядка потребовалась именно через такое время. Шапка прошла и зимние испытания. От снега она промокла, но наушники работали. Не возникло с ними проблем и у профессиональных сноубордистов. Правда лютых морозов гаджет не выдержал, но производители этого и не обещали. Подробности — в материале программы «Чудо техники».
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