Натуральная норка vs экошуба: вся правда об искусственном мехе

Меховую одежду человечество носит сотни тысяч лет, но в последнее время натуральный мех все чаще заменяют искусственным. Согреет ли он в морозы? Как не быть обманутым при покупке дорогой шубы и зачем ей нужен электронный чип?
Искусственные шубы, которые в советское время называли «чебурашками», появились сначала как более доступный вариант для тех, кому обычные норка, песец, овчина и кролик были не по карману, потом подключились экологи, которые отстаивают идею, что красота не требует жертв.
Марина Ривьера: «Мы с подругой спасли песца и черно-серебристую лису со зверофермы. Их ожидала отвратительная участь. Они живут в условиях концлагеря 8–9 месяцев, после чего их убивают».
Ветеринар Марина Ривьера была шоке, когда побывала на пушной ферме. Ей захотелось как-то сделать, чтобы таких заведений стало меньше, поэтому она открыла студию дизайнерской одежды из экомеха, как теперь называют материалы с синтетическим ворсом. Стоит современная замена звериным шкурам недешево — в среднем 20–30 тысяч рублей, но качество уже очень отличается от «чебурашки».
Производители уверены, что плюс искусственного меха в том, что он не слишком боится влаги и не теряет вид после чистки, к тому же греет очень хорошо благодаря современным утеплителям, которые незаметны под подкладкой.
На якутских меховых фабриках шьют национальную одежду, коврики и даже спальные мешки, не говоря уже о шапках, шубах и обуви. В ходу шкуры оленя, ондатры, соболя, лисы, рыси и норки в разных сочетаниях. Норковые шубы покупают чаще всего не потому, что они теплее, просто короткий ворс дольше сохраняет вид. А для тепла у любого меха есть другой секретный компонент.
Любовь Тэн, заместитель директора меховой фабрики: «Все наши шубы утепленные, все имеют подклад верблюжий. Он тонкий, легкий и почти незаметный. И в нем очень тепло».
К меховой синтетике в Якутии относятся с недоверием. Еще в советское время здесь пробовали носить такую одежду. Не понравилось, так как в ней было очень холодно. Сегодня технологии ушли вперед, в 40-градусный мороз шуба из искусственного меха не даст замерзнуть.
Изготовление искусственного меха — это, по сути, текстильное производство. Меховую одежду на фабрике то ли ткут, то ли вяжут. Технически похоже и на то, и на другое. На специальные станки подаются не только нити, из которых получается гладкая изнанка, но и объемные жгуты из смеси волокон шерсти, полиэстера и акрила — это ворс.
Чипами, которые давно используются, например, в билетах на транспорт, теперь маркируют все шубы. В памяти микросхемы внутри метки, нанесенной на бирку, содержится уникальный серийный номер. К этому идентификатору привязана запись базы данных о том, какая это шуба, где произведена и кем. Все придумано для борьбы с подделками и контроля за уплатой налогов.
Для покупателей предусмотрен механизм проверки с помощью QR-кодов. Скачав приложение Федеральной налоговой службы, всю информацию о шубе легко прочитать простым наведением камеры смартфона на код.
В магазинах до сих пор можно встретить контрафакт — изделия без маркировки, положенной по закону. В таких случаях ничто не мешает продавцу выдать искусственный мех за натуральный или стриженого кролика за более дорогую норку. Придумывают и совсем невероятное — рассказывают про метисов, у которых папа — норка, а мама — бобер.
Еще один вид мошенничества, когда кустарное изделие пытаются выдать за фабричное. Иногда это можно распознать, как следует всмотревшись. Эксперты советуют подергать мех за волоски. Если ворс остается в руках, на языке специалистов это называется «тёклость волоса». Это говорит о том, что шкурка неправильно обработана.
Главный вопрос: стоит ли гнаться именно за натуральным мехом? Может, синтетика уже не хуже? Тем более что дополнительный утеплитель используют и там, и там. Экспериментальным путем удалось проверить, как держат тепло шубы из разных материалов. Инфракрасная камера позволила установить, натуральная норка или искусственный мех, рассчитанный на 25-градусный мороз, согревают лучше. Результаты опыта — в материале программы «Чудо техники».
Марина Ривьера: «Мы с подругой спасли песца и черно-серебристую лису со зверофермы. Их ожидала отвратительная участь. Они живут в условиях концлагеря 8–9 месяцев, после чего их убивают».
Ветеринар Марина Ривьера была шоке, когда побывала на пушной ферме. Ей захотелось как-то сделать, чтобы таких заведений стало меньше, поэтому она открыла студию дизайнерской одежды из экомеха, как теперь называют материалы с синтетическим ворсом. Стоит современная замена звериным шкурам недешево — в среднем 20–30 тысяч рублей, но качество уже очень отличается от «чебурашки».
Производители уверены, что плюс искусственного меха в том, что он не слишком боится влаги и не теряет вид после чистки, к тому же греет очень хорошо благодаря современным утеплителям, которые незаметны под подкладкой.
На якутских меховых фабриках шьют национальную одежду, коврики и даже спальные мешки, не говоря уже о шапках, шубах и обуви. В ходу шкуры оленя, ондатры, соболя, лисы, рыси и норки в разных сочетаниях. Норковые шубы покупают чаще всего не потому, что они теплее, просто короткий ворс дольше сохраняет вид. А для тепла у любого меха есть другой секретный компонент.
Любовь Тэн, заместитель директора меховой фабрики: «Все наши шубы утепленные, все имеют подклад верблюжий. Он тонкий, легкий и почти незаметный. И в нем очень тепло».
К меховой синтетике в Якутии относятся с недоверием. Еще в советское время здесь пробовали носить такую одежду. Не понравилось, так как в ней было очень холодно. Сегодня технологии ушли вперед, в 40-градусный мороз шуба из искусственного меха не даст замерзнуть.
Изготовление искусственного меха — это, по сути, текстильное производство. Меховую одежду на фабрике то ли ткут, то ли вяжут. Технически похоже и на то, и на другое. На специальные станки подаются не только нити, из которых получается гладкая изнанка, но и объемные жгуты из смеси волокон шерсти, полиэстера и акрила — это ворс.
Чипами, которые давно используются, например, в билетах на транспорт, теперь маркируют все шубы. В памяти микросхемы внутри метки, нанесенной на бирку, содержится уникальный серийный номер. К этому идентификатору привязана запись базы данных о том, какая это шуба, где произведена и кем. Все придумано для борьбы с подделками и контроля за уплатой налогов.
Для покупателей предусмотрен механизм проверки с помощью QR-кодов. Скачав приложение Федеральной налоговой службы, всю информацию о шубе легко прочитать простым наведением камеры смартфона на код.
В магазинах до сих пор можно встретить контрафакт — изделия без маркировки, положенной по закону. В таких случаях ничто не мешает продавцу выдать искусственный мех за натуральный или стриженого кролика за более дорогую норку. Придумывают и совсем невероятное — рассказывают про метисов, у которых папа — норка, а мама — бобер.
Еще один вид мошенничества, когда кустарное изделие пытаются выдать за фабричное. Иногда это можно распознать, как следует всмотревшись. Эксперты советуют подергать мех за волоски. Если ворс остается в руках, на языке специалистов это называется «тёклость волоса». Это говорит о том, что шкурка неправильно обработана.
Главный вопрос: стоит ли гнаться именно за натуральным мехом? Может, синтетика уже не хуже? Тем более что дополнительный утеплитель используют и там, и там. Экспериментальным путем удалось проверить, как держат тепло шубы из разных материалов. Инфракрасная камера позволила установить, натуральная норка или искусственный мех, рассчитанный на 25-градусный мороз, согревают лучше. Результаты опыта — в материале программы «Чудо техники».
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