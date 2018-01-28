Трамп назвал условия предоставления гражданства «поколению мечтателей»

В США политические споры вокруг одной из статей американского бюджета сделали заложниками почти 2 миллиона человек. Дональд Трамп предложил демократам сделку. Если те поддержат законопроект о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, Белый дом даст гражданство представителям так называемого поколения мечтателей.

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Речь идет о детях нелегальных мигрантов, которые много лет живут и работают в Америке и считают ее своим домом, но которых могут депортировать из-за принципиальной позиции Трампа.



Для Хорхе Гарсии и его семьи это были, наверное, самые тяжелые минуты в жизни. Расставание в аэропорту Детройта. Хорхе было 9 лет, когда в 1987 году родители нелегально привезли его в Америку из Мексики. Он выучился в США, работал, платил налоги, его дети — американцы, так как родились в стране, а он как был, так и остался для властей нелегалом. Невзирая на протесты и слезы, недавно, его депортировали в Мексику.



Синди Гарсия, жена Хорхе Гарсии: «Я понимаю, что он должен уехать, потому что таков закон, но этот закон необходимо менять. Он едет в страну, которую совсем не знает. А я остаюсь одна с детьми, без мужа и без денег».



Их называют dreamers, то есть «мечтатели». Родители-нелегалы привезли их в Америку еще детьми, они здесь выросли, считают страну родным домом и поэтому тоже хотят иметь право на свою американскую мечту. Отсюда и прозвище. Но без документов они такие же нелегалы, как и их родители. В любой момент Америка может сказать им гуд-бай.



Бруна Боухид: «Если ты иммигрант в США, то каждое утро ты просыпаешься со страхом, что тебя депортируют, а твою семью разрушат».



С 2012 года молодым нелегалам в Америке помогала программа DACA, принятая еще администрацией Обамы, но подпадают под нее только те, кто родился после июня 1981 и въехал в США до своего 16-летия. Это около миллиона человек. Проблема в том, что DACA закончит работать в марте этого года. Трамп отменил действие программы, а нового закона об иммиграции как не было так и нет.



Сейчас больше 100 человек ежедневно теряют свой статус защиты от депортации. После 6 марта таких будет полторы тысячи ежедневно, поэтому необходимо что-то делать немедленно.



Белый дом предложил демократам сделку: он договаривается с республиканцами и дает возможность легализоваться почти двум миллионам нелегальных мигрантов, за это демократы должны поддержать законопроект о финансировании стены на границе с Мексикой, которая обойдется в 25 миллиардов долларов, и согласиться на ужесточение иммиграционного законодательства, в том числе и на отказ от лотереи Green Card.



Джефф Сешнс, генпрокурор США: «В стране находится около 11 миллионов нелегальных иммигрантов, это население штата Джорджия или такой страны, как Португалия. Если мы не можем контролировать или не знаем, кто въезжает в нашу страну, то нам гораздо тяжелее поддерживать здесь безопасность».



Но у этой сделки масса противников. Она не устраивает не только демократов, полагающих, что легализация нынешних иммигрантов в ущерб будущим, — вариант проигрышный. Представители правого, консервативного крыла республиканцев тоже против. Они считают, что предложение Трампа слишком либерально.



Стив Кинг, конгрессмен от штата Айова: «У нелегалов нет права находиться здесь, они все нарушили наши законы. Предметом торга этой амнистии становится суверенитет Америки».



Кинга даже прозвали Амнистией, попирающей суверенитет Америки. Мол, нелегалы в США вообще не должны ни на что рассчитывать.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, пока партии пытаются договориться, Белый дом перешел в наступление. Департамент юстиции накануне вновь затребовал документы на нелегалов в полицейских участках городов, которые сквозь пальцы смотрят на депортацию незаконных мигрантов. В списке оказались и Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и Чикаго. Городам пригрозили судебными тяжбами, если они продолжат укрывать нелегалов.