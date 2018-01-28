Едим Дома <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Едим Дома 0+
    •  
    Трамп назвал условия предоставления гражданства «поколению мечтателей». Мексика, США, депортация, законодательство, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп назвал условия предоставления гражданства «поколению мечтателей»

    Трамп назвал условия предоставления гражданства «поколению мечтателей»

    комментировать
    Трамп назвал условия предоставления гражданства «поколению мечтателей»

    Трамп назвал условия предоставления гражданства «поколению мечтателей»

    Трамп назвал условия предоставления гражданства «поколению мечтателей»

      В США политические споры вокруг одной из статей американского бюджета сделали заложниками почти 2 миллиона человек. Дональд Трамп предложил демократам сделку. Если те поддержат законопроект о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, Белый дом даст гражданство представителям так называемого поколения мечтателей.

      Речь идет о детях нелегальных мигрантов, которые много лет живут и работают в Америке и считают ее своим домом, но которых могут депортировать из-за принципиальной позиции Трампа.

      Для Хорхе Гарсии и его семьи это были, наверное, самые тяжелые минуты в жизни. Расставание в аэропорту Детройта. Хорхе было 9 лет, когда в 1987 году родители нелегально привезли его в Америку из Мексики. Он выучился в США, работал, платил налоги, его дети — американцы, так как родились в стране, а он как был, так и остался для властей нелегалом. Невзирая на протесты и слезы, недавно, его депортировали в Мексику.

      Синди Гарсия, жена Хорхе Гарсии: «Я понимаю, что он должен уехать, потому что таков закон, но этот закон необходимо менять. Он едет в страну, которую совсем не знает. А я остаюсь одна с детьми, без мужа и без денег».

      Их называют dreamers, то есть «мечтатели». Родители-нелегалы привезли их в Америку еще детьми, они здесь выросли, считают страну родным домом и поэтому тоже хотят иметь право на свою американскую мечту. Отсюда и прозвище. Но без документов они такие же нелегалы, как и их родители. В любой момент Америка может сказать им гуд-бай.

      Бруна Боухид: «Если ты иммигрант в США, то каждое утро ты просыпаешься со страхом, что тебя депортируют, а твою семью разрушат».

      С 2012 года молодым нелегалам в Америке помогала программа DACA, принятая еще администрацией Обамы, но подпадают под нее только те, кто родился после июня 1981 и въехал в США до своего 16-летия. Это около миллиона человек. Проблема в том, что DACA закончит работать в марте этого года. Трамп отменил действие программы, а нового закона об иммиграции как не было так и нет.

      Сейчас больше 100 человек ежедневно теряют свой статус защиты от депортации. После 6 марта таких будет полторы тысячи ежедневно, поэтому необходимо что-то делать немедленно.

      Белый дом предложил демократам сделку: он договаривается с республиканцами и дает возможность легализоваться почти двум миллионам нелегальных мигрантов, за это демократы должны поддержать законопроект о финансировании стены на границе с Мексикой, которая обойдется в 25 миллиардов долларов, и согласиться на ужесточение иммиграционного законодательства, в том числе и на отказ от лотереи Green Card.

      Джефф Сешнс, генпрокурор США: «В стране находится около 11 миллионов нелегальных иммигрантов, это население штата Джорджия или такой страны, как Португалия. Если мы не можем контролировать или не знаем, кто въезжает в нашу страну, то нам гораздо тяжелее поддерживать здесь безопасность».

      Но у этой сделки масса противников. Она не устраивает не только демократов, полагающих, что легализация нынешних иммигрантов в ущерб будущим, — вариант проигрышный. Представители правого, консервативного крыла республиканцев тоже против. Они считают, что предложение Трампа слишком либерально.

      Стив Кинг, конгрессмен от штата Айова: «У нелегалов нет права находиться здесь, они все нарушили наши законы. Предметом торга этой амнистии становится суверенитет Америки».

      Кинга даже прозвали Амнистией, попирающей суверенитет Америки. Мол, нелегалы в США вообще не должны ни на что рассчитывать.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, пока партии пытаются договориться, Белый дом перешел в наступление. Департамент юстиции накануне вновь затребовал документы на нелегалов в полицейских участках городов, которые сквозь пальцы смотрят на депортацию незаконных мигрантов. В списке оказались и Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и Чикаго. Городам пригрозили судебными тяжбами, если они продолжат укрывать нелегалов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru