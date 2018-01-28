Краснокнижных оленей и ланей в Ростовской области подкармливают кукурузой и овсом

Зоологи Ростовской области взялись за спасение редких животных. Краснокнижных оленей и ланей из местного заказника перевели на усиленное питание. Найти корм под толстым слоем снега животным удается не всегда, поэтому на помощь пришли люди. Они готовят специальную смесь из кукурузы, овса и пшеницы. Рассыпают ее не только в заповеднике, но и в лесу, чтобы подкрепиться могли и дикие звери.

Обитающих в заказнике зверей шум двигателя не пугает. Они собираются неподалеку, едва заслышат машину, на которой едут зоотехники, и с нетерпением ждут обеда. Первыми к кормушке спешат олени, почти не опасающиеся человека. Смесь кукурузы, овса и пшеницы — невиданное лакомство в дикой природе. Тем более сейчас, когда подножный корм недоступен из-за снега и льда. Ближе к маю животные будут приходить сюда вместе с потомством.



Виктор Пантелейчук, зоотехник заказника «Горненский»: «Когда они их выводят, интересно наблюдать, они как дети в яслях, малыши держаться вместе, играются, мамаши кормятся, каждая зовет своего. Это надо видеть!»



Часть заказника условно называется вольером. Забором от мира отгорожены 400 гектаров первозданных холмов, лесов и полей. Ограничение свободы не слишком серьезное, к тому же временное. Оленей, ланей и муфлонов подращивают до 3 лет, прежде чем отпустить на вольные хлеба. При этом их не опекают чрезмерно. Зависимость от человека может оказаться гибельной в естественных условиях.



На площади в 8 тысяч гектаров проходит финальный этап адаптации. В лесу можно встретить не только «выпускников» вольера, но даже дикого кабана и волка. Подкармливать животных продолжают и после того, как выпустят в дикую природу. Рядом с местом кормления установлены наблюдательные вышки. Сотрудники заказника ведут подсчет своих подопечных.



Полакомится зерном лань выходит спустя час ожидания. Охота здесь запрещена, но зверь, как и положено, ведет себя осторожно. Это значит, что адаптация прошла успешно. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.