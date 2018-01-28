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    В США от гриппа умерли 37 детей

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    В США от гриппа умерли 37 детей

    В США от гриппа умерли 37 детей

    Эпидемия гриппа охватила Соединенные Штаты. На сегодняшний день вирус унес жизни 37 детей.

    Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на главу федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Бренду Фицджеральд. По ее словам, к концу зимы число детей, скончавшихся от гриппа, может удвоиться.

    Фицджеральд отметила, что наплыв пациентов с симптомами гриппа фиксируется уже третью неделю. Причем заболевших в разы больше, чем в предыдущие годы. Так, в Миннесоте госпитализировано в два раза больше людей, чем в 2014–2015 годах, а в Калифорнии — в четыре раза.

    По прогнозам, к концу зимнего сезона вирус унесет свыше 50 тысяч человеческих жизней, добавила глава CDC.

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