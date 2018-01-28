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    Трамп признался, что иногда доверяет свой Twitter помощникам

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    Трамп признался, что иногда доверяет свой Twitter помощникам

    Трамп признался, что иногда доверяет свой Twitter помощникам

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что обычно пишет свои твиты сам, но в некоторых случаях надиктовывает их помощникам.

    Как рассказал Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, иногда сообщения в его Twitter публикуют помощники. Обычно в таких случаях президент только надиктовывает твиты.

    Дональд Трамп: «Если я слишком занят в течение дня, я порой просто надиктовываю что-нибудь очень быстро и поручаю кому-нибудь из моих людей опубликовать это».

    При этом американский лидер сообщил, что начинает писать в Twitter с самого утра, еще находясь в кровати. Также он пишет твиты за завтраком или ланчем, сообщает агентство Press Association.

    Полное интервью ожидается в воскресенье на британском телеканале iTV.

    Добавим, что Трамп известен своим пристрастием к социальной сети Twitter. Там он делает большинство своих заявлений. На сегодня на Twitter Трампа подписаны 41 миллион человек.

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