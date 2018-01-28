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    Белорусские сварщики поддержали полуголых ульяновских курсантов. Белоруссия, Интернет, Ульяновск, вузы, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБелорусские сварщики поддержали полуголых ульяновских курсантов

    Белорусские сварщики поддержали полуголых ульяновских курсантов

    3 комментария
    Белорусские сварщики поддержали полуголых ульяновских курсантов

    Белорусские сварщики поддержали полуголых ульяновских курсантов

    Белорусские сварщики поддержали полуголых ульяновских курсантов

      Сварщики из белорусского города Солигорска присоединились к флешмобу в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации и сняли свою версию клипа на песню Satisfaction.

      На кадрах ролика рабочие танцуют под Satisfactio в производственных помещениях. При этом они используют различную технику и инструменты. Ролик опубликован на YouTube.

      На кадрах рабочие танцуют с различной техникой и инструментами, копируя стиль ульяновцев.

      смотретьБиатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов
      Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов
      Напомним, курсанты из ульяновского института гражданской авиации выложили в Сеть видео, в котором они, нарядившись в пародийные БДСМ-костюмы, станцевали под композицию Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси. Шумиха началась после того, как руководство вуза заявило, что видео аморально, и заявило о намерении отчислить их из вуза. Неприятными последствиями первокурсникам грозил не только ректорат, но и губернатор, и даже Федеральное агентство по воздушному транспорту.

      смотреть«Центральное телевидение» подключилось к флешмобу в поддержку ульяновских курсантов
      «Центральное телевидение» подключилось к флешмобу в поддержку ульяновских курсантов
      Впрочем, проверка транспортной прокуратуры показала, что оснований для отчисления студентов нет, но надо дисциплинарно наказать их педагогов. А в Интернете между тем развернулся флешмоб в поддержку курсантов. Satisfaction станцевали студенты-аграрии, курсанты МЧС, студентки медколледжа, израильские девушки-военные, биатлонистки, петербургские пенсионерки и даже байкальскими нерпы.

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