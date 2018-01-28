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    Израиль призвал Польшу прекратить поучать семьи жертв Холокоста

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    Израиль призвал Польшу прекратить поучать семьи жертв Холокоста

    Израиль призвал Польшу прекратить поучать семьи жертв Холокоста

    Власти Израиля призвали Польшу изменить закон, который вводит уголовную ответственность за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

    Руководство Израиля выразило несогласие с законом, который накануне был утвержден польским сеймом. Согласно этому закону за высказывания, которые могут быть расценены как попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая холокост, вводится уголовная ответственность.

    В МИД Израиля выступили против польской инициативы и заявили, что такой закон не должен применяться в своем нынешнем виде.

    МИД Израиля: «Израиль возражает против законопроекта и просит правительство Польши внести в него поправки прежде, чем он перейдет на следующие стадии утверждения».

    В ведомстве отметили, что «никакой закон не может изменить историческую правду», и подчеркнули, что «поучать семьи переживших холокост, которые каждый день живут с памятью о своих погибших родных — недопустимо».

    В свою очередь, лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог призвал в знак протеста отозвать посла Израиля из Польши.

    Ицхак Герцог, лидер израильской оппозиции: «Я обращаюсь к премьер-министру и министру иностранных дел Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона. С нашей точки зрения, закон недопустим».

    Напомним, законопроект предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение «польские лагеря смерти» и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка обвинить поляков в пособничестве нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

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