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    Жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

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    • Фото: Reuters © 2018, Alaa Faqir
    Жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

    Жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

    Жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек
  • Фото: Reuters © 2018, Alaa Faqir

    • В департаменте здравоохранения Африна сообщили, что жертвами авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск стали 86 человек.

    По словам главы департамента здравоохранения региона Африн Анджелы Ришо, 198 человек получили ранения, им оказана помощь в больницах. Большинство жертв и пострадавших — женщины и дети.

    Ришо также заявила, что больницы Африна нуждаются в медикаментах и призвала международный Красный Крест и гуманитарные организации помочь пострадавшему населению, передает агентство ANF.

    смотретьИз-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как подчеркнул Реджеп Эрдоган, Турция намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю границу «от террористов».

    Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В Москве же призвали все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.




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