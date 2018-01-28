Жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

В департаменте здравоохранения Африна сообщили, что жертвами авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск стали 86 человек.
По словам главы департамента здравоохранения региона Африн Анджелы Ришо, 198 человек получили ранения, им оказана помощь в больницах. Большинство жертв и пострадавших — женщины и дети.
Ришо также заявила, что больницы Африна нуждаются в медикаментах и призвала международный Красный Крест и гуманитарные организации помочь пострадавшему населению, передает агентство ANF.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как подчеркнул Реджеп Эрдоган, Турция намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю границу «от террористов».
Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В Москве же призвали все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Ришо также заявила, что больницы Африна нуждаются в медикаментах и призвала международный Красный Крест и гуманитарные организации помочь пострадавшему населению, передает агентство ANF.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как подчеркнул Реджеп Эрдоган, Турция намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю границу «от террористов».
Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В Москве же призвали все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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