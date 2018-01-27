В Москве в квартире жилого дома произошел хлопок

В квартире жилого дома в Москве произошел хлопок
из-за мужчины, который пытался совершить самоподжог.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщение о хлопке в доме 4 на улице Угловой тупик поступило в полицию в субботу вечером. Прибывшие на место полицейские установили, что хлопок произошел из-за проживавшего в этой квартире мужчины, который пытался совершить самоподжог.
Мужчину доставили в больницу. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Мужчину доставили в больницу. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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