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    Жительница Подмосковья пыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 млн рублей

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    Жительница Подмосковья пыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 млн рублей

    Жительница Подмосковья пыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 млн рублей

    В аэропорту Домодедово задержали 53-летнюю женщину, которая пыталась вывезти в Израиль алмазы на сумму более 8 миллионов рублей.

    Жительница Подмосковья была задержана в 26 января в зале вылета международных авиалиний. Женщина собиралась лететь в Израиль рейсом «Москва — Тель-Авив». При себе у нее была партия природных ограненных алмазов массой почти 437 карат. Стоимость камней оценивается более чем в 8 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Незаконный оборот драгоценных металлов» и «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей». Ведется расследование.

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