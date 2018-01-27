Жительница Подмосковья пыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 млн рублей

В аэропорту Домодедово задержали 53-летнюю женщину, которая пыталась вывезти в Израиль алмазы на сумму более 8 миллионов рублей.

Жительница Подмосковья была задержана в 26 января в зале вылета международных авиалиний. Женщина собиралась лететь в Израиль рейсом «Москва — Тель-Авив». При себе у нее была партия природных ограненных алмазов массой почти 437 карат. Стоимость камней оценивается более чем в 8 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Незаконный оборот драгоценных металлов» и «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей». Ведется расследование.

