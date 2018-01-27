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    На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай

    2 комментария
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
    На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай

    На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай

    На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

    • В Санкт-Петербурге двое подростков обстреляли трамвай из пневматического оружия.

    Всё произошло около 19:25 на пересечении проспектов Просвещения и Культуры на севере Петербурга. Там двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая.

    По данным ГУ МВД, одним из них стрелявших оказался 14-летний петербуржец. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ТАСС.

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