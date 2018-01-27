На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай

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Санкт-Петербурге двое подростков обстреляли трамвай из пневматического оружия.
Всё произошло около 19:25 на пересечении проспектов Просвещения и Культуры на севере Петербурга. Там двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая.
По данным ГУ МВД, одним из них стрелявших оказался 14-летний петербуржец. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ТАСС.
По данным ГУ МВД, одним из них стрелявших оказался 14-летний петербуржец. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ТАСС.
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