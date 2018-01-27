Путин поздравил Земана с победой на выборах в Чехии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Милошу Земану, в которой поздравил его переизбранием на пост президента Чехии.
В телеграмме российский лидер подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по вопросам двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.
Пресс-служба Кремля: «Глава российского государства подчеркнул, что итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа. Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милош Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях».
Путин также пожелал Земану «здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».
Земан был переизбран президентом Чехии по итогам завершившегося 27 января второго тура выборов. За него проголосовали 51,36% избирателей. Его соперник, экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош получил 48,63% голосов избирателей.
Пресс-служба Кремля: «Глава российского государства подчеркнул, что итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа. Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милош Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях».
Путин также пожелал Земану «здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».
Земан был переизбран президентом Чехии по итогам завершившегося 27 января второго тура выборов. За него проголосовали 51,36% избирателей. Его соперник, экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош получил 48,63% голосов избирателей.
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