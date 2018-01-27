В Подмосковье мужчина на самокате ранил ножом прохожего

В Зеленограде злоумышленник напал с ножом на прохожего и скрылся с места преступления на самокате.
Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, пострадавший получил ранение в живот.
Источник: «Около корп. 901 в Зеленограде неизвестный причинил мужчине ножевое ранение в живот и скрылся с места преступления на самокате».
Сейчас нападавшего разыскивают полицейские.
Источник: «Около корп. 901 в Зеленограде неизвестный причинил мужчине ножевое ранение в живот и скрылся с места преступления на самокате».
Сейчас нападавшего разыскивают полицейские.
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