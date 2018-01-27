Трио <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Трио 16+
    •  

    В Подмосковье мужчина на самокате ранил ножом прохожего

    1 комментарий

    В Подмосковье мужчина на самокате ранил ножом прохожего

    В Подмосковье мужчина на самокате ранил ножом прохожего

    В Зеленограде злоумышленник напал с ножом на прохожего и скрылся с места преступления на самокате.

    Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, пострадавший получил ранение в живот.

    Источник: «Около корп. 901 в Зеленограде неизвестный причинил мужчине ножевое ранение в живот и скрылся с места преступления на самокате».

    Сейчас нападавшего разыскивают полицейские.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru