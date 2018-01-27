Американские эксперты сравнили танки «Абрамс», Т-90 и китайский «Тип-99»

Военные аналитики США сравнили характеристики американского танка «Абрамс», российского
Т-90 и китайского «Тип-99».
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Согласно статье, опубликованной в журнале National Interest, лучшие показатели скорости — у китайского «Тип-99». Он способен разгоняться до 80 километров в час. На втором месте оказался T-90МС — 72 километра в час. «Абрамс» же отстает от обоих конкурентов, он может разогнаться до 68 километров в час.
Американский танк оказался не только самым медленным, но и самым «прожорливым». Без дозаправки «Абрамс» может проехать 390 километров, тогда как «Тип-99» и Т-90 способны преодолеть расстояние более в 480 километров. Кроме того, больший вес М1 означает, что его сложнее перевозить и размещать.
При этом «Абрамс», оснащенный 120-миллиметровой пушкой со снарядами с урановыми сердечниками, обладает самой большой огневой мощью, отмечается в статье. Но зато танки «Тип-99» лучше защищены своими многоуровневыми системами. У российского танка есть свои преимущества: это система защиты «Реликт», улучшенный оптический прицел и более мощный двигатель.
Американский танк оказался не только самым медленным, но и самым «прожорливым». Без дозаправки «Абрамс» может проехать 390 километров, тогда как «Тип-99» и Т-90 способны преодолеть расстояние более в 480 километров. Кроме того, больший вес М1 означает, что его сложнее перевозить и размещать.
При этом «Абрамс», оснащенный 120-миллиметровой пушкой со снарядами с урановыми сердечниками, обладает самой большой огневой мощью, отмечается в статье. Но зато танки «Тип-99» лучше защищены своими многоуровневыми системами. У российского танка есть свои преимущества: это система защиты «Реликт», улучшенный оптический прицел и более мощный двигатель.
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