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    Американские эксперты сравнили танки «Абрамс», Т-90 и китайский «Тип-99»

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    • Фото: David Mdzinarishvili, Reuters / Рогулин Дмитрий, ТАСС / Александр Вильф, РИА Новости
    Американские эксперты сравнили танки «Абрамс», <nobr>Т-90</nobr> и китайский <nobr>«Тип-99»</nobr>

    Американские эксперты сравнили танки «Абрамс», Т-90 и китайский «Тип-99»

    Американские эксперты сравнили танки «Абрамс», <nobr>Т-90</nobr> и китайский <nobr>«Тип-99»</nobr>
  • Фото: David Mdzinarishvili, Reuters / Рогулин Дмитрий, ТАСС / Александр Вильф, РИА Новости

    • Военные аналитики США сравнили характеристики американского танка «Абрамс», российского Т-90 и китайского «Тип-99».

    Согласно статье, опубликованной в журнале National Interest, лучшие показатели скорости — у китайского «Тип-99». Он способен разгоняться до 80 километров в час. На втором месте оказался T-90МС — 72 километра в час. «Абрамс» же отстает от обоих конкурентов, он может разогнаться до 68 километров в час.

    Американский танк оказался не только самым медленным, но и самым «прожорливым». Без дозаправки «Абрамс» может проехать 390 километров, тогда как «Тип-99» и Т-90 способны преодолеть расстояние более в 480 километров. Кроме того, больший вес М1 означает, что его сложнее перевозить и размещать.

    При этом «Абрамс», оснащенный 120-миллиметровой пушкой со снарядами с урановыми сердечниками, обладает самой большой огневой мощью, отмечается в статье. Но зато танки «Тип-99» лучше защищены своими многоуровневыми системами. У российского танка есть свои преимущества: это система защиты «Реликт», улучшенный оптический прицел и более мощный двигатель.

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