Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

Власти французской столицы решили почтить память почти ста погибших в результате теракта в центре Кабула.
Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго, сегодня ровно в полночь на Эйфелевой башне выключат подсветку в знак памяти по «жертвам гнусного теракта».
Также она в своем Twitter подчеркнула, что парижанки и парижане сейчас вместе с афганским народом, который «снова столкнулся с варварством террористов».
Отметим, что в обычные дни главный символ Парижа подсвечивается до часа ночи, после чего освещение выключают. В последние годы Эйфелеву башню регулярно используют для символических акций, связанных с трагическими событиями.
Напомним, сегодня мощный взрыв прогремел в квартале, где находятся правительственные здания и иностранные посольства. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Жертвами теракта в центре Кабула, по последним данным, стали 95 человек, 163 получили ранения. При этом власти говорят, что число погибших может увеличиться.
Соболезнования в связи с терактом уже выразили генсек ООН Антониу Гутерреш, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
Также она в своем Twitter подчеркнула, что парижанки и парижане сейчас вместе с афганским народом, который «снова столкнулся с варварством террористов».
Отметим, что в обычные дни главный символ Парижа подсвечивается до часа ночи, после чего освещение выключают. В последние годы Эйфелеву башню регулярно используют для символических акций, связанных с трагическими событиями.
Напомним, сегодня мощный взрыв прогремел в квартале, где находятся правительственные здания и иностранные посольства. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Жертвами теракта в центре Кабула, по последним данным, стали 95 человек, 163 получили ранения. При этом власти говорят, что число погибших может увеличиться.
Соболезнования в связи с терактом уже выразили генсек ООН Антониу Гутерреш, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
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