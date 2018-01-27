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    Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

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    • Фото: Reuters © 2018, Mohammad Ismail
    Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

    Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

    Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле
  • Фото: Reuters © 2018, Mohammad Ismail

    • Власти французской столицы решили почтить память почти ста погибших в результате теракта в центре Кабула.

    Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго, сегодня ровно в полночь на Эйфелевой башне выключат подсветку в знак памяти по «жертвам гнусного теракта».

    Также она в своем Twitter подчеркнула, что парижанки и парижане сейчас вместе с афганским народом, который «снова столкнулся с варварством террористов».

    Отметим, что в обычные дни главный символ Парижа подсвечивается до часа ночи, после чего освещение выключают. В последние годы Эйфелеву башню регулярно используют для символических акций, связанных с трагическими событиями.

    Напомним, сегодня мощный взрыв прогремел в квартале, где находятся правительственные здания и иностранные посольства. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Жертвами теракта в центре Кабула, по последним данным, стали 95 человек, 163 получили ранения. При этом власти говорят, что число погибших может увеличиться.

    Соболезнования в связи с терактом уже выразили генсек ООН Антониу Гутерреш, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

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