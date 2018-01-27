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    Хозяйка взорвавшейся в Волжском квартиры состоит на учете у психиатра

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    • Фото: Frederica Ancaster / vk.com
    Хозяйка взорвавшейся в Волжском квартиры состоит на учете у психиатра

    Хозяйка взорвавшейся в Волжском квартиры состоит на учете у психиатра

    Хозяйка взорвавшейся в Волжском квартиры состоит на учете у психиатра
  • Фото: Frederica Ancaster / vk.com

    • Женщина, в чьей квартире произошел взрыв бытового газа в городе Волжском Волгоградской области, состоит на учете у психиатра.

    36-летняя хозяйка квартиры, где взорвался бытовой газ, госпитализирована. Женщина получила ожоги первой и второй степени тяжести — пострадали лицо, кисти рук и дыхательные пути. Состояние пострадавшей медики оценивают как некритическое, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

    Жильцы пятиэтажки эвакуированы, дом оцеплен полицией. Газ в квартирах перекрыт, электричество отключено, рассказали «Интерфаксу» в областной администрации.

    Пресс-служба губернатора Волгоградской области: «Жильцов двух подъездов дома, где произошел взрыв, эвакуировали — это около 50 человек. На месте развернут оперативный штаб, где находится глава региона Андрей Бочаров. По его поручению эвакуированные жильцы будут обеспечены всем необходимым».

    Взрыв бытового газа в одной из квартир жилого дома на улице Пушкина произошел около 18:00 по московскому времени. Пожара или обрушения в доме не произошло.

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