Националисты потребовали от Порошенко осудить Польшу за запрет «бандеровской идеологии»

Украинские националисты из партии «Свобода» призвали президента ответить на запрет «бандеровской идеологии» в Польше.
Националисты потребовали, чтобы Пётр Порошенко уволил главу МИД Павла Климкина «за очередной провал отечественной дипломатии».
Кроме того, радикалы заявили, что президент Украины должен публично осудить решение польского Сейма, а также вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Напомним, накануне Сейм Польши принял поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и пропаганду «бандеровской идеологии». За эти преступления предусматривается до трех лет лишения свободы.
Эти поправки в партии «Свобода» назвали «отрицанием права украинцев на собственную государственность и национальное достоинство», а также «прямым вмешательством во внутренние дела Украины». Польских депутатов же украинские националисты назвали «безответственными шовинистами», которые «коварно бьют в спину, пользуясь временной слабостью официального Киева».
Кроме того, радикалы заявили, что президент Украины должен публично осудить решение польского Сейма, а также вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Напомним, накануне Сейм Польши принял поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и пропаганду «бандеровской идеологии». За эти преступления предусматривается до трех лет лишения свободы.
Эти поправки в партии «Свобода» назвали «отрицанием права украинцев на собственную государственность и национальное достоинство», а также «прямым вмешательством во внутренние дела Украины». Польских депутатов же украинские националисты назвали «безответственными шовинистами», которые «коварно бьют в спину, пользуясь временной слабостью официального Киева».
Комментарии