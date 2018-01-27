Раскаленный периметр <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Раскаленный периметр 16+
    •  

    Националисты потребовали от Порошенко осудить Польшу за запрет «бандеровской идеологии»

    5 комментариев
    • Фото: ВО "Свобода" / facebook.com
    Националисты потребовали от Порошенко осудить Польшу за запрет «бандеровской идеологии»

    Националисты потребовали от Порошенко осудить Польшу за запрет «бандеровской идеологии»

    Националисты потребовали от Порошенко осудить Польшу за запрет «бандеровской идеологии»
  • Фото: ВО "Свобода" / facebook.com

    • Украинские националисты из партии «Свобода» призвали президента ответить на запрет «бандеровской идеологии» в Польше.

    Националисты потребовали, чтобы Пётр Порошенко уволил главу МИД Павла Климкина «за очередной провал отечественной дипломатии».

    Кроме того, радикалы заявили, что президент Украины должен публично осудить решение польского Сейма, а также вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

    Напомним, накануне Сейм Польши принял поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и пропаганду «бандеровской идеологии». За эти преступления предусматривается до трех лет лишения свободы.

    Эти поправки в партии «Свобода» назвали «отрицанием права украинцев на собственную государственность и национальное достоинство», а также «прямым вмешательством во внутренние дела Украины». Польских депутатов же украинские националисты назвали «безответственными шовинистами», которые «коварно бьют в спину, пользуясь временной слабостью официального Киева».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru