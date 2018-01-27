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    В США умерла одна из старейших горилл в мире

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    • Фото: San Diego Zoo Safari Park / facebook.com
    В США умерла одна из старейших горилл в мире

    В США умерла одна из старейших горилл в мире

    В США умерла одна из старейших горилл в мире
  • Фото: San Diego Zoo Safari Park / facebook.com

    • Одна из старейших в мире горилл, 60-летняя Вила, умерла в зоопарке американского Сан-Диего (Калифорния).

    Зоопарк Сан-Диего: «С горечью сообщаем о кончине Вилы, одной из старейших горилл в мире. Вила отметила свой 60-й день рождения в октябре, но последние годы находилась на ветеринарном карантине по состоянию здоровья, связанному с преклонным возрастом».

    На странице зоопарка в Facebook отмечается, что за свою жизнь Вила выкормила несколько выращенных в неволе детенышей и положила начало «роду», в котором выросли уже пять поколений горилл.

    Ранее администрация британского сафари-парка Лонглит в английском графстве Уилтшир сообщила о смерти еще одной гориллы-долгожителе: в январе умерла 56-летняя Нико.

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