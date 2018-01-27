Раскаленный периметр <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Раскаленный периметр 16+
    •  

    Представитель Меланьи Трамп ответила на «скандальные репортажи таблоидов»

    комментировать

    Представитель Меланьи Трамп ответила на «скандальные репортажи таблоидов»

    Представитель Меланьи Трамп ответила на «скандальные репортажи таблоидов»

    Представитель первой леди США Стефани Гришэм заявила, что Меланья Трамп не обращает внимания на распространяемые журналистами слухи.

    Гришэм подчеркнула, что СМИ распространяют «скандальные и полностью лживые репортажи» о хозяйке Белого дома и «ежедневно раздувают фейковые новости». Однако Меланья Трамп не обращает на них внимания.

    По словам представителя, супруга президента США по-прежнему «сосредоточена на своей семье и своей роли первой леди», передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее в американской прессе не раз появлялись сообщения о сложных отношениях Меланьи Трамп с мужем. Утверждалось даже, что первая леди живет не в Белом доме, а в отеле неподалеку.

    Кроме того, недавно СМИ заявили, что адвокат президента США заплатил 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за то, чтобы она не рассказывала о своем романе с Трампом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru