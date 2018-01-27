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    В пятиэтажке под Волгоградом взорвался газ, жильцы эвакуированы

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    • Фото: gazeta-vp.ru
    В пятиэтажке под Волгоградом взорвался газ, жильцы эвакуированы

    В пятиэтажке под Волгоградом взорвался газ, жильцы эвакуированы

    В пятиэтажке под Волгоградом взорвался газ, жильцы эвакуированы
  • Фото: gazeta-vp.ru

    • Взрыв прогремел в жилом доме в городе Волжский (Волгоградская область).

    ЧП случилось сегодня вечером в панельной пятиэтажке на улице Пушкина.

    В результате взрыва ожоги получила 36-летняя хозяйка квартиры на пятом этаже, где и случился хлопок. Как сообщает «Интерфакс», она состоит на учете у психиатра.

    Пожара или обрушения в доме не произошло, однако жильцы были эвакуированы. Для того, чтобы не позволить посторонним попасть в пустые квартиры, дом под охрану взяли полицейские, передает ТАСС.

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