В Сочи подростки залезли на 180-метровую вышку ради селфи

Подростки забрались на телевизионную вышку в Сочи, чтобы сделать селфи.
Полицию и спасателей для руферов, которые охотились за эффектными снимками, вызвали местные жители. Бдительные очевидцы посчитали, что подросткам грозит опасность.
Всего на 180-метровую вышку забрались четверо молодых людей. Двое из них — мальчик и девочка — спустились с вышки самостоятельно еще до приезда экстренных служб. Другим помогали спасатели.
В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили «Интерфаксу», что медицинская помощь руферам не понадобилась.
Всего на 180-метровую вышку забрались четверо молодых людей. Двое из них — мальчик и девочка — спустились с вышки самостоятельно еще до приезда экстренных служб. Другим помогали спасатели.
В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили «Интерфаксу», что медицинская помощь руферам не понадобилась.
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