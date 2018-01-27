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    В Сочи подростки залезли на 180-метровую вышку ради селфи

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    В Сочи подростки залезли на 180-метровую вышку ради селфи

    В Сочи подростки залезли на <nobr>180-метровую</nobr> вышку ради селфи

    Подростки забрались на телевизионную вышку в Сочи, чтобы сделать селфи.

    Полицию и спасателей для руферов, которые охотились за эффектными снимками, вызвали местные жители. Бдительные очевидцы посчитали, что подросткам грозит опасность.

    Всего на 180-метровую вышку забрались четверо молодых людей. Двое из них — мальчик и девочка — спустились с вышки самостоятельно еще до приезда экстренных служб. Другим помогали спасатели.

    В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили «Интерфаксу», что медицинская помощь руферам не понадобилась.

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