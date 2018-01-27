Лаборатория на кухне: технологии пришли на помощь поклонникам здоровой еды

Программа «Центральное телевидение» выяснила, можно ли превратить самую обычную кухню в лабораторию по проверке качества продуктов.

415 еда

здоровье

продукты

Тем, кто хочет питаться здоровой пищей, впору заставить свою кухню колбами и пробирками, превратив ее в лабораторию по проверке продуктов. Начать, конечно, проще всего с воды, ведь прибор для ее проверки давно изобретен.



В лаборатории Сибирского федерального университета люди в белых халатах нарезают огурцы, но не для салата. Необходимо получить клеточный сок, чтобы показать, как работает их уникальный прибор — самый маленький люминометр в мире. Он меньше чем за минуту может найти опасные токсины в овощах и рассказать, сколько раз нужно ополаскивать стакан, чтобы на нем не остались следы моющего средства. Пока этот прибор доступен только специалистам, но ученые обещают, что совсем скоро им сможет воспользоваться каждая домохозяйка.



Но, кажется, молитвы поклонников ЗОЖ и домохозяек всего мира услышаны. На изобретение века израильских ученых, что может определять состав продуктов на молекулярном уровне, собирали деньги всем миром. Химлаборатория умещается в кармане и доступна каждому, у кого есть 30 тысяч рублей. Первые счастливые обладатели делятся впечатлениями в соцсетях.



Есть ли реальная польза от этого аппарата? Ответ — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.

