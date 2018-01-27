«Успех» политики Вашингтона в Сирии: союзники США убивают друг друга американским оружием

Турция сейчас полна решимости и в настоящее время продолжает развивать антикурдскую операцию «Оливковая ветвь», понемногу захватывая территории на окраинах анклава. Как это ни странно, именно Турция сейчас целостность Сирии.

Турция — союзник США. Турецкая армия — вторая по величине армия в НАТО. В наступающих на Африн американских союзников отряды курдской самообороны стреляют из американского же оружия, которым щедрый Вашингтон снабжал курдов — своих союзников по антиигиловской коалиции. Два американских союзника с американским оружием в руках убивают друг друга. Такой вот «успех» ближневосточной дипломатии Вашингтона.



Американцы в Сирии, куда их, кстати, никто не звал, решили сделать ставку на умеренную оппозицию. Однако попытки найти мифических «умеренных сирийцев» закончилась для Вашингтона эпическим провалом. Надежда осталась на единственную боеспособную группировку в этом регионе — курдов. Но выглядит по меньшей мере это странно, ведь главный союзник США на Ближнем Востоке Турция имел с курдами явный конфликт.



Ойтун Орхан, эксперт турецкого Центра стратегических исследований Ближнего Востока: «Изначально цель Америки была свержение правительства Асада, но когда началась кровавая борьба с ИГИЛ, интересы американцев изменились. По сути, США стали союзниками Асада, но и также договорились с курдскими повстанцами. И те стали воевать против ИГИЛ».



Когда с ИГИЛ мало-мальски разобрались, Вашингтон не открыл карты, а стал и дальше играть втемную, имея в виду курдов как козырный противовес растущим аппетитам Турции на Ближнем Востоке.



Торул Исмаил, профессор политологии: «Одной из идей американцев является создание так называемой зоны курдской ответственности. Здесь не только речь идет об опасности для территориальной целостности Турции. Идет разговор об опасности для территориальной целостности Ирана, Сирии, Ирака — это новый очаг напряженности».



Но похоже, что американцы просчитались, пытаясь создать буферную зону на турецкой границе. Для неуступчивого Эрдогана именно здесь проходила двойная сплошная, за которую никто, даже Белый дом, не имел права заступать.



Ойтун Орхан: «Когда американцы увидели, что турция начала операцию в Африне, они решили умыть руки. И оставили своих прежних союзников — курдов — самим решать проблему».



Не сумев убрать из Сирии Асада, Вашингтон, похоже, решил попросту стереть Сирию с карты мира и турецкая армия, теперь, как это ни странно звучит, сохраняет целостность Сирии.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вячеслава Немышева.