МОК утвердил российскую заявку на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) официально зарегистрировал 169 российских спортсменов, которые смогут принять участие в Играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Как сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, российская заявка была зарегистрирована в полном составе.
Станислав Поздняков, вице-президент ОКР: «Спортсменов зарегистрировали полностью, делегация олимпийских спортсменов из России зарегистрирована в полном составе».
С этого момента спортсмены могут начать получать аккредитации, передает РИА Новости.
Напомним, 5 декабря исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам, которым придется выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Кроме того, недавно стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских спортсменов, которые не были замешаны в допинговом скандале. Среди них оказались биатлонисты Алексей Волков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также пять российских хоккеистов.
Станислав Поздняков, вице-президент ОКР: «Спортсменов зарегистрировали полностью, делегация олимпийских спортсменов из России зарегистрирована в полном составе».
С этого момента спортсмены могут начать получать аккредитации, передает РИА Новости.
Напомним, 5 декабря исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам, которым придется выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Кроме того, недавно стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских спортсменов, которые не были замешаны в допинговом скандале. Среди них оказались биатлонисты Алексей Волков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также пять российских хоккеистов.
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