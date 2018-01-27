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    Украинцев массово проверят на законность получения гражданства страны

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    Украинцев массово проверят на законность получения гражданства страны

    Украинцев массово проверят на законность получения гражданства страны

    Государственная миграционная служба (ГМС) Украины начала массовую проверку законности получения гражданства.

    Руководитель службы Максим Соколюк на итоговой коллегии украинского МВД заявил, что в стране действует нелегальная схема получения гражданства. Зафиксированы случаи, когда на основании поддельной справки о проживании в стране до 1991 года суды принимают решения, которые дают иностранцам право на получение украинского паспорта.

    В связи с этим, заявил руководитель миграционной службы, начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. При этом особое внимание будет уделяться случаям получения гражданства по новому свидетельству о рождении и на основании решений судов об установлении факта проживания на Украине до 1991 года.

    В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство не собирается мириться со случаями незаконного получения гражданства. Украинские паспорта глава МВД назвал «скалой, через которую можно проникнуть только по закону», передает УНИАН.

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