«Наезд на страну»: зачем МОК унижает российских спортсменов

Вся страна в эти дни ждет решения Спортивного арбитражного суда в Женеве по апелляциям почти четырех десятков российских атлетов, пожизненно отстраненных от Олимпиады. Слушания по делам 11 лыжников завершилось накануне. Заседание длилось почти 5 часов. На нем присутствовали почти все спортсмены, чья судьба решается.
Решение по апелляциям должны огласить в ближайшие дни. Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил специальные правила для российских спортсменов, которых уже пригласили в Пхёнчхан. Всем членам команды еще раз напоминают, что они будут выступать под олимпийским флагом и будут называться «олимпийские атлеты из России». Нашей сборной рекомендовано воздерживаться от публичной активности, в том числе и в соцсетях. Им категорически запрещено демонстрировать любую российскую символику — герб, флаг, эмблемы. Их не должно быть нигде — ни на форме, ни на аксессуарах, ни на оборудовании. Правда оговаривается, что триколор можно вывешивать в личных закрытых помещениях. Видимо, имеются в виду спальни и туалеты.
Кому-то мало было просто отстранить россиян от Олимпиады, мало просто унизить спортсменов и всю страну, кому-то хочется еще и покуражиться. Кто в ответе и главное — кто ответит за эту подлость, выяснял корреспондент НТВ Николай Дубинин.
Обострение от Международного олимпийского комитета буквально выглядит так: они выкашивают 90% составов конькобежцев, по шорт-треку, в принципе это напоминает игру в одни ворота. 17 критериев отбора, якобы на условиях анонимности, то есть судьи не знают имен тех, кого оставить, а кого выбросить, и доходит до абсурда: пары фигуристов дисквалифицируют не вместе, а разрывают по одиночке.
Иоланда Чен, спортивный журналист: «Это внесение такого раздрая внутрь, это разрушение изнутри».
Спортсменка, журналист Иоланда Чен прошлым декабрем устроила в прямом эфире настоящую битву с чиновниками и депутатом Толстым, выступая против бойкота, защищая наших олимпийцев, а заодно адекватность санкций МОК.
Иоланда Чен: «Я думаю, что уже у последних людей, которые еще представляли себе, что это может быть спортивная проблема или проблема допинга, уже пропали все сомнения, что это политика, что это реальный наезд на страну».
Валерий Газзаев, как известно, и депутат, и игрок, и тренер. Он становился призером Олимпийских игр. В 1984 году в Лос-Анджелес он не поехал как раз из-за бойкота. Может, поэтому он по-кавказски гордо предлагает десять раз подумать: а стоит ли ехать на такие Игры, где нет ни капли уважения?
Валерий Газзаев, депутат Госдумы РФ: «Я считаю, что лучше быть сильными, чем слабыми, чтобы тебя жалели и над тобой посмеивались».
Похоже, ни за слезы, ни за втоптанное в грязь лицо российских спортсменов никто расплачиваться не собирается. Хитрость спортивных чиновников еще и в том, что когда стало известно, что нашу страну пустят на Олимпиаду, хоть и в нейтральном статусе, из России в кассу МОК были заплачены приличные деньги за трансляцию Игр.
Иоланда Чен: «Деньги за трансляции нам уже никто не вернет, мы можем не показывать Олимпиаду, но денежки уже заплачены. Мы понимаем, почему сделано именно так, а не иначе. Это называется „и рыбку съесть и деньги получить“, это тем более отвратительно».
Впрочем, у этой несправедливой игры под названием «просто бизнес и ничего личного» узнаваемый заокеанский почерк. Начали неделю давлением на спорт, а закончили подножкой бизнесу. Американский Минфин вчера отчитался очередным расширением российских санкций на 21 человека и 21 компанию.
А на следующей неделе ждут новых ограничений — санкций, которые анонсировались еще с лета прошлого года. И главная интрига была не против кого конкретно, а как американские законотворцы извернутся, чтобы и России побольше насолить, и свои финансовые интересы явно не ущемить. Дело в том, что западные инвесторы за последний год с удовольствием присосались к российским ценным бумагам.
Максим Шеин, аналитик брокерской компании: «Какая доходность по американским облигациям — 2,6%, в Германии — это вообще меньше 1%, это неинтересно, а здесь у нас пожалуйста — 7–8%».
Исаак Беккер, международный финансовый консультант: «России нужно готовиться к тому, что существует определенный план и эти санкции будут нарастать. И готовиться нужно, что США системно подходят к финансовому, экономическому удушению России. Точно так же нужно системно подходить, как защитить страну от этой заразы».
Лекарство есть — рассчитывать на себя, вкладывать в себя и в собственные российские активы. Даже голландский блогер-инвестор Свен Карлин раз за разом в своих видео призывает европейских коллег покупать акции наших компаний, даже несмотря на готовящиеся санкции.
Кому-то мало было просто отстранить россиян от Олимпиады, мало просто унизить спортсменов и всю страну, кому-то хочется еще и покуражиться. Кто в ответе и главное — кто ответит за эту подлость, выяснял корреспондент НТВ Николай Дубинин.
Обострение от Международного олимпийского комитета буквально выглядит так: они выкашивают 90% составов конькобежцев, по шорт-треку, в принципе это напоминает игру в одни ворота. 17 критериев отбора, якобы на условиях анонимности, то есть судьи не знают имен тех, кого оставить, а кого выбросить, и доходит до абсурда: пары фигуристов дисквалифицируют не вместе, а разрывают по одиночке.
Иоланда Чен, спортивный журналист: «Это внесение такого раздрая внутрь, это разрушение изнутри».
Спортсменка, журналист Иоланда Чен прошлым декабрем устроила в прямом эфире настоящую битву с чиновниками и депутатом Толстым, выступая против бойкота, защищая наших олимпийцев, а заодно адекватность санкций МОК.
Иоланда Чен: «Я думаю, что уже у последних людей, которые еще представляли себе, что это может быть спортивная проблема или проблема допинга, уже пропали все сомнения, что это политика, что это реальный наезд на страну».
Валерий Газзаев, как известно, и депутат, и игрок, и тренер. Он становился призером Олимпийских игр. В 1984 году в Лос-Анджелес он не поехал как раз из-за бойкота. Может, поэтому он по-кавказски гордо предлагает десять раз подумать: а стоит ли ехать на такие Игры, где нет ни капли уважения?
Валерий Газзаев, депутат Госдумы РФ: «Я считаю, что лучше быть сильными, чем слабыми, чтобы тебя жалели и над тобой посмеивались».
Похоже, ни за слезы, ни за втоптанное в грязь лицо российских спортсменов никто расплачиваться не собирается. Хитрость спортивных чиновников еще и в том, что когда стало известно, что нашу страну пустят на Олимпиаду, хоть и в нейтральном статусе, из России в кассу МОК были заплачены приличные деньги за трансляцию Игр.
Иоланда Чен: «Деньги за трансляции нам уже никто не вернет, мы можем не показывать Олимпиаду, но денежки уже заплачены. Мы понимаем, почему сделано именно так, а не иначе. Это называется „и рыбку съесть и деньги получить“, это тем более отвратительно».
Впрочем, у этой несправедливой игры под названием «просто бизнес и ничего личного» узнаваемый заокеанский почерк. Начали неделю давлением на спорт, а закончили подножкой бизнесу. Американский Минфин вчера отчитался очередным расширением российских санкций на 21 человека и 21 компанию.
А на следующей неделе ждут новых ограничений — санкций, которые анонсировались еще с лета прошлого года. И главная интрига была не против кого конкретно, а как американские законотворцы извернутся, чтобы и России побольше насолить, и свои финансовые интересы явно не ущемить. Дело в том, что западные инвесторы за последний год с удовольствием присосались к российским ценным бумагам.
Максим Шеин, аналитик брокерской компании: «Какая доходность по американским облигациям — 2,6%, в Германии — это вообще меньше 1%, это неинтересно, а здесь у нас пожалуйста — 7–8%».
Исаак Беккер, международный финансовый консультант: «России нужно готовиться к тому, что существует определенный план и эти санкции будут нарастать. И готовиться нужно, что США системно подходят к финансовому, экономическому удушению России. Точно так же нужно системно подходить, как защитить страну от этой заразы».
Лекарство есть — рассчитывать на себя, вкладывать в себя и в собственные российские активы. Даже голландский блогер-инвестор Свен Карлин раз за разом в своих видео призывает европейских коллег покупать акции наших компаний, даже несмотря на готовящиеся санкции.
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