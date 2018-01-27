Сторонник улучшения отношений с Россией выиграл президентские выборы в Чехии

Нынешний президент Чехии Милош Земан, согласно предварительным итогам голосования, победил во втором туре президентских выборов.
Как объявило Чешское статистическое управление данных, обработавшее информацию с 86,86% избирательных участков, Земан, который идет на второй срок, получил 52,94% голосов избирателей.
При этом его соперник Иржи Драгош, бывший руководитель Академии наук Чехии, набрал 45,07% голосов. Как сообщает ТАСС, Драгош уже признал свое поражение и поздравил Земана с победой, пожелав ему «много сил и здоровья».
Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае.
Отметим, что Милош Земан не раз выступал за отмену антироссийских санкций и улучшение отношений Европы и РФ. Также Земан называл воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом и предлагал Киеву добиться компенсации деньгами, нефтью или газом.
При этом его соперник Иржи Драгош, бывший руководитель Академии наук Чехии, набрал 45,07% голосов. Как сообщает ТАСС, Драгош уже признал свое поражение и поздравил Земана с победой, пожелав ему «много сил и здоровья».
Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае.
Отметим, что Милош Земан не раз выступал за отмену антироссийских санкций и улучшение отношений Европы и РФ. Также Земан называл воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом и предлагал Киеву добиться компенсации деньгами, нефтью или газом.
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