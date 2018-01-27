На заключивших гей-брак россиян завели дело о порче паспортов

На россиян, которые заключили однополый брак в Дании, завели административное дело об умышленной порче паспортов.
Теперь документы мужчин будут изъяты с дальнейшим обменом в установленном порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную полицию. Кроме того, мужчин ждет штраф — согласно административной статье «Умышленная порча документа», его размер может составить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что двое россиян в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, где разрешены однополые союзы. При этом сообщилось, что, вернувшись в Россию, мужчины принесли документы о регистрации брака в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения.
Позднее в МВД сообщили, что паспорта мужчин признаны недействительными. Кроме того, началась проверка, по результатом которой сотрудница, допустившая нарушение, и ее руководитель будут уволены.
Ранее стало известно, что двое россиян в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, где разрешены однополые союзы. При этом сообщилось, что, вернувшись в Россию, мужчины принесли документы о регистрации брака в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения.
Позднее в МВД сообщили, что паспорта мужчин признаны недействительными. Кроме того, началась проверка, по результатом которой сотрудница, допустившая нарушение, и ее руководитель будут уволены.
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