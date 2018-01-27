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    На заключивших гей-брак россиян завели дело о порче паспортов

    38 комментариев
    • Фото: Pavel Stotsko / facebook.com
    На заключивших <nobr>гей-брак</nobr> россиян завели дело о порче паспортов

    На заключивших гей-брак россиян завели дело о порче паспортов

    На заключивших <nobr>гей-брак</nobr> россиян завели дело о порче паспортов
  • Фото: Pavel Stotsko / facebook.com

    • На россиян, которые заключили однополый брак в Дании, завели административное дело об умышленной порче паспортов.

    Теперь документы мужчин будут изъяты с дальнейшим обменом в установленном порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную полицию. Кроме того, мужчин ждет штраф — согласно административной статье «Умышленная порча документа», его размер может составить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

    Ранее стало известно, что двое россиян в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, где разрешены однополые союзы. При этом сообщилось, что, вернувшись в Россию, мужчины принесли документы о регистрации брака в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения.

    Позднее в МВД сообщили, что паспорта мужчин признаны недействительными. Кроме того, началась проверка, по результатом которой сотрудница, допустившая нарушение, и ее руководитель будут уволены.

    На заключивших гей-брак россиян завели дело о порче паспортов. браки и разводы, гомосексуализм/ЛГБТ, Москва, паспорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    На заключивших гей-брак россиян завели дело о порче паспортов. браки и разводы, гомосексуализм/ЛГБТ, Москва, паспорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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