Столицей «Тотального диктанта» в 2018 году стал Владивосток

Определился город, который в этом году станет столицей «Тотального диктанта». В Новосибирске состоялся финал конкурса.
Право называться столицей «Тотального диктанта» 2018 года получил Владивосток, обошедший Тюмень, Иркутск, Красноярск и Таллин, передает ТАСС.
Михаил Федорук, председатель жюри, ректор Новосибирского государственного университета (НГУ): «Были горячие споры, но побеждает сильнейший — это Владивосток».
В приморской столице будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие проверить свои знания русского языка под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени. Из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, которая проводится в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. В разные годы авторами текстов для диктантов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Алексей Иванов, Захар Прилепин и другие писатели.
Михаил Федорук, председатель жюри, ректор Новосибирского государственного университета (НГУ): «Были горячие споры, но побеждает сильнейший — это Владивосток».
В приморской столице будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие проверить свои знания русского языка под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени. Из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, которая проводится в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. В разные годы авторами текстов для диктантов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Алексей Иванов, Захар Прилепин и другие писатели.
Комментарии