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    Биатлонист Логинов взял золото чемпионата Европы в гонке преследования

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    Биатлонист Логинов взял золото чемпионата Европы в гонке преследования

    Биатлонист Логинов взял золото чемпионата Европы в гонке преследования

    Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в итальянском Риднау.

    Дистанцию в 12,5 км россиянин преодолел за 32 минуты и 22,1 секунды, допустив два промаха на четырех рубежах.

    Второе место занял болгарин Красимир Анев. А замкнул тройку россиянин Евгений Гараничев.

    Таким образом, Логинов завоевал уже четвертое золото чемпионата Европы в своей карьере. В прошлом году он стал лучшим в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете.

    Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Из-за этого Логинов не смог попасть на Олимпиаду, так как ранее отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил.

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