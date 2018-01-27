Биатлонист Логинов взял золото чемпионата Европы в гонке преследования

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в итальянском Риднау.
|
350
Дистанцию в 12,5 км россиянин преодолел за 32 минуты и 22,1 секунды, допустив два промаха на четырех рубежах.
Второе место занял болгарин Красимир Анев. А замкнул тройку россиянин Евгений Гараничев.
Таким образом, Логинов завоевал уже четвертое золото чемпионата Европы в своей карьере. В прошлом году он стал лучшим в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Из-за этого Логинов не смог попасть на Олимпиаду, так как ранее отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил.
Второе место занял болгарин Красимир Анев. А замкнул тройку россиянин Евгений Гараничев.
Таким образом, Логинов завоевал уже четвертое золото чемпионата Европы в своей карьере. В прошлом году он стал лучшим в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Из-за этого Логинов не смог попасть на Олимпиаду, так как ранее отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил.
Комментарии