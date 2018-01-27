Амбициозные проекты для EXPO 2025 представили в «Сколково»

Уральская столица поборется с японской Осакой за право проведения всемирной выставки EXPO 2025. В «Сколково» уже показали, чем собираются удивлять.

Фраза «что ты до столба докопался» обычно означает какие-то бессмысленные, не по адресу предъявленные претензии, но если на столбе установлен «умный» фонарь, то он вас и услышит, и поймет, да еще и сообщит куда следует.



Роман Доронин, компания EORA: «Фонарь разберет звон стекла, крики о помощи и выстрелы».



И это еще не самое сложное. Фонарь будет раздавать интернет 5G не для того, чтобы студенты под ним гужевались. В перспективе это будет система для управления беспилотным транспортом. Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, задача участников Hackathon заключается не в том, чтобы собирать железо, а чтобы научить его думать.



Само слово Hackathon происходит от «хакер» и «марафон», только хакер не в смысле взломщик, а вообще программист. Поэтому здесь почти не на что посмотреть и нечего руками потрогать, просто сидят ребята скромно с ноутбуками и генерируют будущее.



Это отборочный тур перед главным отборочным туром. Здесь выберут лучшие российские разработки, чтобы представить на главный международный конкурс, где определят город, в котором пройдет всемирная выставка EXPO 2025. Наш Екатеринбург будет конкурировать в том числе с японской Осакой.