Патрушев: WADA и МОК могут разрушить олимпийское движение

Действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов могут привести к развалу олимпийского движения, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
По мнению Патрушева, то, что делает WADA, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу — это первый шаг к развалу олимпийского движения. «Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы», — отметил он.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. WADA вместо спорта занимается политикой».
МОК допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete from Russia («олимпийский атлет из России»). На Олимпиаду не были приглашены ведущие российские спортсмены — биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. WADA вместо спорта занимается политикой».
МОК допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete from Russia («олимпийский атлет из России»). На Олимпиаду не были приглашены ведущие российские спортсмены — биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
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