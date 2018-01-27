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    Патрушев: WADA и МОК могут разрушить олимпийское движение

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Патрушев: WADA и МОК могут разрушить олимпийское движение

    Патрушев: WADA и МОК могут разрушить олимпийское движение

    Патрушев: WADA и МОК могут разрушить олимпийское движение
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов могут привести к развалу олимпийского движения, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

    По мнению Патрушева, то, что делает WADA, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу — это первый шаг к развалу олимпийского движения. «Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы», — отметил он.

    Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. WADA вместо спорта занимается политикой».

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