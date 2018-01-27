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    Патрушев: РФ не откажется от поставок США двигателей РД-180 из-за санкций

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    • Фото: Филиппов Алексей / ТАСС
    Патрушев: РФ не откажется от поставок США двигателей <nobr>РД-180</nobr> <nobr>из-за</nobr> санкций

    Патрушев: РФ не откажется от поставок США двигателей РД-180 из-за санкций

    Патрушев: РФ не откажется от поставок США двигателей <nobr>РД-180</nobr> <nobr>из-за</nobr> санкций
  • Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

    • Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не намерена отказываться от поставок ракетных двигателей РД-180 в США.

    Патрушев подчеркнул, что, несмотря на новые санкции, Россия собирается выполнять соглашения, передает «Интерфакс».

    Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим».

    Российский двигатель РД-180, производимый подмосковным НПО «Энергомаш», устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5 — одного из двух основных типов ракет, которым пользуются американские военные. Ранее Конгресс США поставил задачу найти замену РД-180. Однако в Пентагоне признали, что США в ближайшие годы необходимо будет купить еще как минимум 18 российских двигателей.

    смотретьСША расширили черный список российских граждан и компаний
    США расширили черный список российских граждан и компаний
    Напомним, США накануне, 26 января, объявили о расширении ограничительных мер против России — в санкционный список внесли еще 21 гражданина РФ и Украины, а также девять компаний. При этом уже на следующей неделе должен выйти так называемый кремлевский доклад. По данным СМИ, ограничения коснутся еще 50 россиян, в том числе крупных бизнесменов и членов их семей. В Москве уже предупредили, что ответ на эти меры будет дан по принципу взаимности.

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