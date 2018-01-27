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    «Хлам» и «Сало»: украинцы предложили названия для нового броневика

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    • Фото: Національний Промисловий Портал / facebook.com
    «Хлам» и «Сало»: украинцы предложили названия для нового броневика

    «Хлам» и «Сало»: украинцы предложили названия для нового броневика

    «Хлам» и «Сало»: украинцы предложили названия для нового броневика
  • Фото: Національний Промисловий Портал / facebook.com

    • На Украине пользователям Сети предложили придумать название для новой бронемашины, созданной инженерной группой «Арей» для вооруженных сил страны.

    «Национальный промышленный портал» Украины объявил о конкурсе на своей странице в Facebook, опубликовав фото новинки и попросив подписчиков придумать название для машины.

    На предложение в Сети откликнулись с радостью, однако сарказма в предложенных вариантах пока больше, чем патриотизма. Так, украинцы шутят, что броневик можно было бы назвать «Бурундук», «Хорек» и «Бегемот», многим понравились варианты «Хлам», «Сало», «Бардак» и «Изделие №2».

    На странице портала не сообщается, по каким критериям будут определять победителя. Однако он будет удостоен чести первым прокатиться на новом украинском броневике.

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