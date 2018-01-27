Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

В столице к понедельнику выпадет почти четверть месячной нормы осадков.
По прогнозам синоптиков, снегопад начнется в Москве ближе к вечеру субботы и продлится несколько дней. В результате в столице может выпасть до 10 мм осадков (почти 25% месячной нормы).
Также синоптики говорят, что ближайшие две ночи в столичном регионе будут морозными. В Москве температура будет снижаться до минус 7, а в Подмосковье — до минус 10 градусов, передает РИА Новости.
Также синоптики говорят, что ближайшие две ночи в столичном регионе будут морозными. В Москве температура будет снижаться до минус 7, а в Подмосковье — до минус 10 градусов, передает РИА Новости.
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