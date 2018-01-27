Жительница Мурманской области унесла входную дверь при разделе имущества с мужем

Жительница Североморска Мурманской области, скрупулезно выполняя решение суда о разделе имущества супругов, вывезла из квартиры при разводе свои вещи, а также входную дверь.
Инцидент произошел в городе Североморск. Во время развода суд обязал супругу освободить квартиру мужа и передать ему в собственность часть нажитого вместе имущества.
Женщина исполнила решение в установленный срок, однако когда бывший муж пришел проверить квартиру, то вместо входной двери увидел висящий в проеме ковер.
Экс-супруг попытался отстоять совместно нажитую дверь в свою пользу, однако пристав объяснил мужчине, что суд не запрещал женщине забирать этот предмет интерьера, передает РИА Новости.
Женщина исполнила решение в установленный срок, однако когда бывший муж пришел проверить квартиру, то вместо входной двери увидел висящий в проеме ковер.
Экс-супруг попытался отстоять совместно нажитую дверь в свою пользу, однако пристав объяснил мужчине, что суд не запрещал женщине забирать этот предмет интерьера, передает РИА Новости.
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