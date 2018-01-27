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    Соучредитель Apple решил поберечь нервы и продал все биткоины

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    Соучредитель Apple решил поберечь нервы и продал все биткоины

    Соучредитель Apple решил поберечь нервы и продал все биткоины

    На деловом форуме в Стокгольме сооснователь компании Apple Стив Возняк рассказал о своем решении расстаться с запасами криптовалюты. По его словам, он устал переживать из-за нестабильного курса биткоина.

    Как передает Business Insider, неизвестно, сколько у Возняка было биткоинов, но купил он их ради эксперимента летом 2017 года, когда курс не превышал 700 долларов, а продать задумал еще в середине декабря, когда криптовалюта почти достигла рекордной отметки в 20 тысяч долларов.

    Стив Возняк, соучредитель компании Apple: «Когда курс поднялся слишком высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех людей, которые постоянно следят за ним и волнуются только о цифрах».

    Возняк признался, не иметь причин для беспокойства — счастье для него, поэтому он продал все биткоины и избавился от повода для переживаний.

    Нобелевский лауреат по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер 19 января в интервью телеканалу CNBC спрогнозировал «тотальный коллапс» биткоина. Экономист уверен, что биткоин ничего не стоит, пока общество само своим интересом не создаст ему стоимость.

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе криптовалюты назвал «типичным финансовым пузырем» один из богатейших людей планеты, трейдер и инвестор Джордж Сорос.

    В январе прошлого года курс биткоина впервые за 4 года поднялся до тысячи долларов, в декабре после резкого роста достиг максимальных за всю историю значений и стоил около 20 тысяч долларов, но затем началось его падение, а 17 января 2018 года впервые с ноября 2017 года криптовалюта опустилась ниже 10 тысяч долларов.

    Оборот криптовалютного рынка уже превысил 0,5 триллиона долларов. Многие экономисты считают, что цифровые деньги — это будущее новой всемирной валюты, которая заменит и бумажные деньги, и золото.

    Появление биткоина заметно изменило мир. Благодаря скачкам курса виртуальных денег ежедневно появляются новые криптомиллионеры и криптобанкроты, а схемы по отъему биткоинов становятся все изобретательнее.

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