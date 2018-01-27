Australian Open выиграла датчанка Каролина Возняцки

Датчанка Каролина Возняцки обыграла румынку Симону Халеп и стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
Поединок между Каролиной Возняцки и первой ракеткой мира Симоной Халеп продолжался 2 часа 49 минут. Датчанка переиграла румынку в финале со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Для 27-летней Возняцки это первая победа на турнирах серии Большого шлема. До этого она дважды играла в финалах US Open (в 2009 и 2014 годах), но в обоих случаях терпела поражения, сообщает РИА Новости.
После победы на Australian Open Возняцки сместила Халеп с первой строчки рейтинга женской теннисной ассоциации.
Для 27-летней Возняцки это первая победа на турнирах серии Большого шлема. До этого она дважды играла в финалах US Open (в 2009 и 2014 годах), но в обоих случаях терпела поражения, сообщает РИА Новости.
После победы на Australian Open Возняцки сместила Халеп с первой строчки рейтинга женской теннисной ассоциации.
Комментарии