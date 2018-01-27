В Пхёнчхан из Тулы отправят самовар и пряники для российских олимпийцев

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о предложении жителей региона отправить в Пхёнчхан самовар и пряники для российских олимпийцев, а игроки российской хоккейной команды провели
мастер-класс для юных тульских спортсменов.
По словам Дюмина, партия пряников и самовар сделаны специально для тех, кому предстоит отстаивать честь нашей страны на Играх.
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Наши олимпийцы сильны поддержкой России. Наши мастера специально сделали большой самовар, чтобы хватило на всю команду. А также мы сделали специальную серию пряников в форме сердца с надписью „Россия в моем сердце“. В ближайшее время все это будет отправлено в Олимпийскую деревню. Это инициатива всех туляков. Мы прекрасно понимаем, какие сейчас дела обстоят в российском спорте, какой идет прессинг на российский спорт. Мы понимаем, как тяжело нашим спортсменам будет бороться за призовые места. Не исключаю, что будут какие-то провокации в их адрес».
Участники российской хоккейной команды Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов по приглашению Дюмина приехали в Тульскую область и устроили мастер-класс для юных спортсменов. Нападающий нашей олимпийской команды и петербургского СКА Илья Ковальчукзаявил, что российские хоккеисты рассчитывает успешно выступить на Играх в Пхёнчхане.
Илья Ковальчук, хоккеист: «Настроение в команде боевое. Мы не можем контролировать ситуацию (с отстранением от Олимпиады ряда российских спортсменов — прим. НТВ.Ru), поэтому все ребята едут на Олимпиаду с огромным желанием победить. Мы понимаем всю ответственность. Я считаю, что все ребята в отличной форме. Для меня это уже пятая Олимпиада, хочется выиграть что-то более весомое, чем бронзовая медаль. С вашей поддержкой мы победим».
Губернатор Дюмин пожелал спортсменам успешного выступления на Играх в Южной Корее и пообещал за них болеть, передает «Интерфакс».
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Наши олимпийцы сильны поддержкой России. Наши мастера специально сделали большой самовар, чтобы хватило на всю команду. А также мы сделали специальную серию пряников в форме сердца с надписью „Россия в моем сердце“. В ближайшее время все это будет отправлено в Олимпийскую деревню. Это инициатива всех туляков. Мы прекрасно понимаем, какие сейчас дела обстоят в российском спорте, какой идет прессинг на российский спорт. Мы понимаем, как тяжело нашим спортсменам будет бороться за призовые места. Не исключаю, что будут какие-то провокации в их адрес».
Участники российской хоккейной команды Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов по приглашению Дюмина приехали в Тульскую область и устроили мастер-класс для юных спортсменов. Нападающий нашей олимпийской команды и петербургского СКА Илья Ковальчукзаявил, что российские хоккеисты рассчитывает успешно выступить на Играх в Пхёнчхане.
Илья Ковальчук, хоккеист: «Настроение в команде боевое. Мы не можем контролировать ситуацию (с отстранением от Олимпиады ряда российских спортсменов — прим. НТВ.Ru), поэтому все ребята едут на Олимпиаду с огромным желанием победить. Мы понимаем всю ответственность. Я считаю, что все ребята в отличной форме. Для меня это уже пятая Олимпиада, хочется выиграть что-то более весомое, чем бронзовая медаль. С вашей поддержкой мы победим».
Губернатор Дюмин пожелал спортсменам успешного выступления на Играх в Южной Корее и пообещал за них болеть, передает «Интерфакс».
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