Саудовский принц-миллиардер освобожден из-под ареста в роскошном отеле

Богатейший бизнесмен Саудовской Аравии, принц
Аль-Валид бин Талал, обвиненный в коррупции вместе с десятками других членов королевской семьи, освобожден из-под стражи в Саудовской Аравии.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью принца, бин Талал уже вернулся домой, пробыв под арестом более двух месяцев. Освобождение произошло спустя несколько часов после того, как принц рассказал в интервью тому же Reuters, что он, как и другие арестованные саудовские богачи, сидит под арестом в роскошной обстановке отеля Ritz Carlton в Эр-Рияде: там у него имеется отдельные столовая, кухня и декорированный золотом кабинет. В том же интервью принц заявил, что с него будут сняты все обвинения и он будет освобожден в течение суток.
Ранее СМИ сообщали, что власти Саудовской Аравии требовали, чтобы арестованный по обвинению в коррупции принц выплатил примерно 6 млрд долларов за свое освобождение. Выплатил ли он эту сумму, не уточняется. Однако в конце прошлого года из-под стражи отпустили принца Мутаиба бин Абдаллу, после того как он согласился заплатить властям миллиард долларов.
Напомним, в ноябре прошлого года Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Позже большинство из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.
Принц Аль-Валид бин Талал — внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда и племянник действующего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. Также он владеет рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.
Ранее СМИ сообщали, что власти Саудовской Аравии требовали, чтобы арестованный по обвинению в коррупции принц выплатил примерно 6 млрд долларов за свое освобождение. Выплатил ли он эту сумму, не уточняется. Однако в конце прошлого года из-под стражи отпустили принца Мутаиба бин Абдаллу, после того как он согласился заплатить властям миллиард долларов.
Напомним, в ноябре прошлого года Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Позже большинство из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.
Принц Аль-Валид бин Талал — внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда и племянник действующего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. Также он владеет рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.
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